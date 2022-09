Seht hier exklusiv den Release-Trailer zu Dual Universe: Das neue Sci-Fi-MMO, das Eve Online mit Minecraft mischt

Was sagt ihr zu Dual Universe? Sagt euch der Mix aus Weltraum-MMO mit eigener Wirtschaft und Sandbox zu oder ist das eher nichts für euch? Schreibt es uns gerne hier auf MeinMMO in die Kommentare!

Einige Sekunden später sehen wir industrielle Abläufe und Maschinen, die Spieler in Zusammenarbeit errichteten. Doch Kooperationen von Spielern dienen nicht nur der Produktion von Gegenständen und dem Erschaffen von Gebäuden. So zeigt uns der Trailer ebenso eine Piratenflotte und deren Angriff auf eine Raumstation.

Kurz darauf geht es mit dem Stichwort „Bauen“ weiter und der Trailer führt uns durch eine Stadt, während die Erzählerstimme davon spricht, dass wir sehen können, wie Dörfer, Städte oder eindrucksvolle Architektur entstehen. Doch als Beispiel besagter Architektur dient nicht nur ein mehrstöckiges Gebäude in futuristischem Design, es folgt zusätzlich eine riesige Raumstation, aus der zahlreiche Raumschiffe in die Ferne fliegen.

Die Sandbox verspricht, dass ihr alles bauen können sollt, was euch in den Sinn kommt. Dazu könnt ihr ganze Planeten verformen und umgestalten sowie Städte, Raumstationen oder industrielle Maschinen bauen. Ihr formt die Welt, wie ihr möchtet.

Was ist das für ein Spiel? Dual Universe ist ein Weltraum-MMO, das den Fokus auf eine beeindruckende Sandbox legt. Ihr wacht zehntausend Jahre nach der Zersörung der Erde aus einem Kryoschlaf in einer fernen, fremden Galaxy auf und müsst nun eine neue Zivilisation errichten.

