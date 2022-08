Ambitioniertes Weltraum-MMORPG startet noch 2022 auf Steam – Für alle, die es satthaben, auf Star Citizen zu warten

Das Weltraum-MMORPG Dual Universe erscheint noch dieses Jahr und kommt sogar auf Steam. Das haben die Entwickler in einem Livestream bekannt gegeben. Damit verlässt das Spiel nach zwei Jahren seine Beta und feiert den Release.

Wann kommt Dual Universe? Nach acht Jahren Entwicklungszeit soll Dual Universe endlich startklar sein. Das überrascht einige Fans, die vor wenigen Monaten noch Sorge um die Zukunft des ambitionierten Weltraum-MMORPGs hatten.

Dual Universe kommt demnach am 27. September 2022 final auf den Markt und wird sogar auf Steam erscheinen. Bisher war das MMORPG nur über einen eigenen Launcher in einer offenen Beta spielbar.

Obwohl das MMORPG selbst monatliche Kosten hat, wird die Steam-Version neuen Usern die Möglichkeit geben, das Spiel vorher kostenlos auf eigenen Testservern auszuprobieren. Ob das auch über den hauseigenen Launcher von Novaquark funktioniert, ist derzeit aber noch nicht bekannt.

Geschenke für Rückkehrer: Wenn ihr schon einmal die Beta von Dual Universe gespielt habt, könnt ihr ebenfalls zwei Wochen lang kostenlos zurückkehren und euch anschauen, was sich in den zwei Jahren der Beta im Spiel verändert hat.

Solltet ihr aktive Spieler der Beta sein und somit auch ein laufendes Abo haben, bekommt ihr ganze sechs Monate nach dem Release am 27. September einen Booster auf eure verdienten Erfahrungspunkte.

In diesem Trailer könnt ihr euch das Spiel ansehen:

Eine Mischung aus Minecraft und EVE Online

Was ist Dual Universe? Das Konzept des MMOs ist schnell erklärt. Ihr schlüpft in die Rolle eines Raumpiloten, mit dem ihr verschiedene Planeten erkunden sollt. Auf diesen Planeten und Asteroiden könnt ihr euch austoben und die Welt verändern sowie Gebäude errichten als auch neue Raumschiffe bauen. Kriege und Politik sollen ebenfalls eine Rolle spielen.

Die Entwickler bezeichnen es selbst als eine Mischung aus Minecraft und EVE Online. Tausende Spieler können theoretisch gemeinsam die Welten nach ihren Wünschen formen und sogar komplette Monde abbauen, wenn sie es wollen. Dabei stehen der Sandbox-Gedanke und die Wirtschaft im Vordergrund.

Daher wird Dual Universe ein Single-Server-MMORPG sein. Das bedeutet, dass ihr, abseits des Testservers, alle auf dem gleichen, großen Server spielt und somit ein richtiges Universum entstehen soll. Das MMORPG baut also darauf auf, dass ihr selbst die Spielwelt so formt, wie ihr möchtet.

Spieler machen sich Sorgen: Im reddit von Dual Universe wird der Steam-Launch heiß diskutiert. Einige Fans sind genervt davon, dass die Server vor dem endgültigen Release noch einmal gewiped werden. Das bedeutet, dass Spieler, die in der Beta schon gezockt haben, sämtlichen Fortschritt verlieren.

Andere freuen sich auf den Release und halten die Implementierung von Steam für eine gelungene Idee, um zum Release neue Leute für das Game zu interessieren. Das ist vor allem bei einem Sandbox-Game wichtig, wo viel Inhalt von den Spielern selbst erstellt werden soll.

Des Weiteren machen sich einige Leute in der Community Sorgen darüber, dass Dual Universe trotzdem bei einem Abo-Modell bleibt. Das könnte potenzielle neue Fans abschrecken, so der Ton in der Community.

Was haltet ihr davon? Schaut ihr euch das Game an, wenn es auf Steam erscheint? Oder ist Dual Universe eher nichts für euch? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO.

