Vater von Ultima Online stellt neues MMORPG vor: „Kauft Land im Reich von Lord British“ – Reaktionen sind katastrophal

Der Brite Richard Garriott (61) gilt als einer der Urväter von MMORPGs und RPGs. Mit der Rollenspielreihe „Ultima“ schrieb er in den 80ern Rollenspiel-Geschichte, das MMORPG „Ultima Online“ ist einer der Grundpfeile der Online-Rollenspiele. Sein letztes neues MMORPG „Shroud of the Avatar“ sollte schon von seinem Ruhm profitieren. Jetzt stellt er mit „Iron and Magic“ ein neues MMORPG vor, aber das Spiel wird schon nach der Vorstellung von einer kontroversen Diskussion um NFTs überschattet.

Wie wird das neue MMORPG vorgestellt? Die Webseite zu Iron & Magic nennt das Spiel „ein neues Web 3.0 Open-World Sandbox-MMORPG der Schöpfer von Ultima.“

Das zweite, was man auf der Webseite sieht, sind verschiedene Grundstücke, die das Spiel wohl in einem Shop zum Kauf anbieten will. Der Shop ist im Aufbau – die Preise sind noch nicht bekannt.

Die zentrale Botschaft: „Kauft Land im Reich von Lord British“, so hieß die Ingame-Figur von Garriott vor 40 Jahren in der Ultima-Reihe (via ironandmagic).

Entwickler-Legende macht neues MMORPG mit NFTs, weil es sowieso einen Schwarzmarkt auf eBay gibt

Was weiß man über das Projekt? In einem Interview von Garriott und seinem Partner Todd Porter mit der Seite PC Gamer hat er das Spiel im April 2022 vorgestellt, damals heiß es noch „Effigy“ (via pcgamer):

Die Rede war von einer „Overhead“-Perspektive wie in Diablo.

Der Fokus des MMORPGs soll auf Inhalten liegen, die Spieler hergestellt haben. Das Herstellen dieser Inhalte soll sich für Spieler lohnen. Iron and Magic geht offenbar in eine „Play2Earn“-Richtung: Spieler sollen echtes Geld erspielen (und ausgeben) können.

Iron & Magic soll das MMORPG-Genre in eine neue Richtung führen – denn im Moment würden alle Spiele auf denselben Wegen laufen, alle in Richtung „WoW“.

Über NFT soll es im Spiel möglich sein, Items „wirklich einzigartig“ zu machen. Durch NFTs würden Spieler wirklich Items besitzen und dadurch Geld verdienen können, so Porter und Garriott.

Garriott sagte im Interview:

Wir tun mehr für Spieler sicher mehr als dieses „Du gibst uns Geld und dann spielst du das Game und kriegst vielleicht 60 Stunden Spaß.“

MMORPG trifft auf extrem feindselige Reaktion: Eine Schande – So tief gefallen ist

Wie wird das Spiel diskutiert? Die ersten Artikel zum Spiel sind bereits jetzt sehr negativ.

Die Seite MassivelyOverpowered listet die zahlreichen Fehlschläge und Katastrophen auf, die das letzte MMORPG von Garriott, „Shroud of the Avatar“ durchmachte. Ein Spiel, das von zahlreichen Kontroversen und Problemen geplagt wurde.

Die Seite PC Gamer weist daraufhin, dass NFT instabil sind und sechs der größten Metaverse-Projekte, die auf der Kryptowährung Ethereum basieren, im Schnitt 85 % an Wert verloren haben. Man warnt davor, dass „digitales Land plötzlich wertlos werden könnte.“

In Kommentaren machen sich Fans offen über Garriott lustig (via mop):

Einer schreibt: „Es ist einfach eine Schande, dass er das macht.“

Ein anderer schreibt: „Es ist super-enttäuschend zu sehen, wie tief Garriott gefallen ist.“

Der letzte Hype vor NFTs waren „Crowdfunding-MMORPGs“ wie Shroud of the Avatar:

Kauf virtuelles Land, das Spiel kommt dann später und wird fantastisch – Vertrau uns

Warum ist die Stimmung so feindselig? Das Projekt, was Garriott nun vorstellt, gibt es in der Grund-Form schon einige Male: Immer geht es darum, sich „virtuelles Land“ für eine Blockchain-Währung zu kaufen und irgendwie soll da auch ein MMO dranhängen, das man später nachliefern wird.

Vieles wirkt einfach absurd: So konnte man sich in einem PC-MMORPG zu Walking Dead ein Land für 615.000 € káufen.

Es ist nicht zu erkennen, warum ausgerechnet das Projekt von Garriott jetzt „das Metaversum“ sein soll, das sich am Ende durchsetzt und bei dem das Land, das man kauft, mit der Zeit wertvoller wird.

Es wirkt bei all diesen Projekten so, als steht der Kauf von virtuellen Grundstücken im Fokus – und das Spiel, das diesen Grundstücken einen Wert verleihen soll, flattert lose im Wind hinten dran.

Nach dem Motto: Der Shop ist schon fertig – das Spiel kommt in 3 Jahren in eine Pre-Alpha.

Allgemein ist die Stimmung gegen NFTs und „Pay2Earn“-Spiele bei Magazinen, die auf Spiele spezialisiert sind, und bei Spielern negativ. Viele Spieler sind voreingenommen, lehnen das ganze Konzept um „NFTs“ und „Play2Earn“ rundheraus ab.

Die feindselige Stimmung wird noch dadurch untermauert, dass einflussreiche MMO-Experten wie Josh Strife Hayes vernichtende Videos über „Play2Earn“-Spiele und NFTs gepostet haben. Sie rücken diese Spiele in den Bereich des Betrugs und kritisieren sie scharf (via youtube).

„Play2Earn“-Spiele und NFTs scheinen etwas auf zu sein, auf das Spekulanten setzen, die darauf hoffen, sich früh günstig in ein Spiel einzukaufen, das dann erfolgreich wird, um die gekauften Güter später mit Profit abzustoßen.

Mit Gaming, wie die meisten MMO-Spieler es kennen und lieben, scheint das wenig zu tun zu haben.

Vielen Spielern leuchtet auch nicht ein, warum man NFTs braucht, um Geld mit Spielen zu verdienen: Denn über Ebay wurden schon immer Accounts oder Items in MMORPGs vertickt.

An dieser negativen Grund-Einstellung kann jetzt auch Lord British nichts ändern, der bei Shroud of the Avatar das Wohlwollen vieler Fans verspielt hat. Schon damals fühlte sich Lord British irgendwie als Opfer:

