Offenbar steckt die Idee dahinter, dass man mit der anfänglichen Investition in das Land später Geld verdienen soll, daher der Begriff „Pay to earn“, ob das bei den gewaltigen Summen jemals der Fall sein wird, scheint aber erstmal fraglich.

Was wirkt jetzt schon etwas schräg? Bei der Vorstellung des Spiels fällt ein Fokus auf Mikrotransaktionen auf (via twdempires ). Offenbar umfasst das zentrale Konzept von „The Walking Dead: Empires“ den Kauf und das Beanspruchen von Land. Dieses Land soll dann wiederum dem Spieler “echtes Geld” einbringen können.

Das neue MMORPG The Walking Dead: Empires hat einen Trailer veröffentlicht. Das PC-Spiel soll ein MMORPG mit Survival- und Strategie-Elementen werden, das auf die Blockchain-Technik setzt und ein „Pay-to-earn“-Game werden soll. Ein erster Trailer zu dem mit „Buzzwords“ gespickten Spiel ist erschienen. The Walking: Empires verkauft Land für Kryptowährung. Das teuerste Grundstück kostet etwa 615.000 €.

