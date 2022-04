Entwickler-Legende macht neues MMORPG mit NFTs, weil es sowieso einen Schwarzmarkt auf eBay gibt

Richard Garriott ist einer der bekanntesten Entwickler rund um MMORPGs. Er schuf den Meilenstein Ultima Online. Nun arbeitet er an einem neuen Spiel, das auf Blockchain und NFTs basiert. Er argumentiert damit, dass Spieler sowieso Gegenstände und Accounts im Internet verkaufen. NFTs machen diese Transaktionen sicherer und fairer.

Was wird das für ein Spiel? Viel ist zu dem neuen MMORPG noch nicht bekannt, es hat noch nicht mal einen offiziellen Namen. Garriott wird mit seinem Kollegen Todd Porter (Ultima IV) und Chris Spears (Shroud of the Avatar) an dem Titel arbeiten.

Das MMORPG soll ein modernes Ultima werden, mit einer isometrischen Perspektive, Fantasy-Inhalten und eigenen Shops und Ländereien, die die Spieler besitzen können.

Dabei wird es zudem auf NFTs setzen, was laut Garriot jedoch den Spielern zugutekommt. So soll die Blockchain dabei helfen, den Handel sicherer zu machen, damit die Spieler nicht auf Schwarzmärkte, etwa auf eBay, ausweichen müssen. Mit den bisherigen Umsetzungen von NFT-Games ist er jedoch unzufrieden.

Richard Garriott war es auch, der den Begriff MMORPG überhaupt prägte, wie ihr in diesem Video sehen könnt:

Wo kommt der Begriff MMORPG her? Die Geschichte des Genres in 2 Minuten

Ein modernes Ultima mit NFTs und Finanzierung durch die Spieler

Wie soll das mit den NFTs funktionieren? Die Spieler können sich eigenes Land für echtes Geld kaufen. Dort können sie einen Shop errichten oder ein Portal in ein eigens von ihnen entwickeltes Dungeon aufstellen. Dafür können die Spieler dann sowas wie Eintritt verlangen oder direkt durch die Verkäufe in ihrem Shop profitieren.

Die NFTs und die Blockchain sollen dabei helfen, den Handel sicherer und effektiver zu gestalten. So müssten die Spieler nicht auf eBay ausweichen, wie es früher der Fall war:

Bei Ultima Online, als die Leute anfingen, Läden auf eBay zu kaufen und zu verkaufen, mussten wir uns die Mühe machen, zu überlegen, was wir davon halten. Sollen wir das unterbinden, weil wir nicht garantieren können, dass der Verkauf auch wirklich von Dauer sein wird? Und wir hatten nichts davon. Alles, was wir von den Leuten bekommen, die mit Gegenständen handeln, sind Risiken und Beschwerden. [Die Blockchain] ist eine Möglichkeit, die wirtschaftlichen Verhältnisse auf eine sehr faire und konsistente Art und Weise zwischen den Spielern zu klären, die diese virtuellen Güter kaufen, verkaufen und handeln. Interview via PCGamesN

Die Spieler sollen über das NFT-System zudem echtes Geld verdienen, was sie noch enger an das Spiel bindet. Garriott erklärt dabei, dass er selbst zwar gerne in Kryptowährung investiert, aber alles zu kompliziert und unübersichtlich sei.

Ihr neues MMORPG soll die Spieler nicht auf Kryptowährungen aufmerksam machen, sondern all diese Dinge im Hintergrund ablaufen lassen, sodass die Spieler gar nicht in die Welt eintauchen müssten.

Spieler sind skeptisch, auch wegen Garriotts Vorgeschichte

Wer ist überhaupt Richard Garriott? Garriott ist einer der bekanntesten Spiele-Entwickler der Welt. Einige kennen ihn unter seinem Ultima-Namen „Lord British“. Denn Garriott hatte sich selbst als Herrscher in die Welt programmiert, die er erschaffen hatte.

Mit der Ultima-Serie festigte er schon in den 80ern seinen Ruf als Entwickler-Legende. Mit Ultima Online hat er eines der ersten MMORPGs der Welt entwickelt.

Dann war Garriott noch im Weltall, hat in Texas in einer Art Schloss gelebt und das Online-RPG „Shroud of the Avatar“ entwickelt.

Der YouTuber Josh Strife Hayes hat sich Shroud of the Avatar im Jahr 2020 genauer angesehen:

Was ist das Problem mit dem neuen MMORPG? Neben der Tatsache, dass viele Spieler auch wegen den NFTs skeptisch sind, hat Garriott durch sein letztes Projekt „Shroud of the Avatar“ an Reputation eingebüßt:

Am Ende wurde Shroud of the Avatar ein Nischen-MMORPG, das weit unter den Erwartungen und dem Erfolg vorheriger Produkte von Garriott blieb. Dass nun auch Chris Spears, der aktuelle Chef von Shroud of the Avatar, Teil des neuen Projektes ist und gleichzeitig das alte MMORPG weiterbetreiben will, stößt einigen negativ auf (via Twitter).

Wie seht ihr die Idee des neuen MMORPGs? Spricht euch ein modernes Ultima Online an? Und seht ihr NFTs auch als Möglichkeit, den Handel sicherer zu machen? Oder haltet ihr euch generell von Schwarzmärkten fern?

