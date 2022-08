Neues MMORPG „Tower of Fantasy“ zeigt seine riesige Welt im Trailer – Erinnert stark an Genshin Impact

Wie ist die Reaktion? Das vorzeitige Ende von Untamed Isles ist auch deshalb so ärgerlich, weil viele Kickstarter-Backer und Unterstützer gar nicht wussten, wie sehr das Game in Kryptowährungen verwurzelt ist:

In einem FAQ zum Spiel heißt: Es wären keine Erstattungen möglich, denn es ist einfach kein Geld da (via untamedisles ).

Neues MMORPG „Tower of Fantasy“ zeigt seine riesige Welt im Trailer – Erinnert stark an Genshin Impact

Eigentlich hatten die Entwickler geplant, das Spiel noch im Oktober auf Steam zu veröffentlichen in einer „So ist es halt grade“-Version, aber sie verbrauchten ihre letzten Finanz-Reserven so rasch, dass daraus nichts wurde.

Der schlimmere Schlag für Untamed Isles war aber, dass sich Investoren nach dem Crash des Krypto-Marktes in Luft auflösten. In einem Live-Stream hieß es:

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Wahrheit ist, dass die Entwicklungskosten hoch sind, und es gab eine Menge Probleme auf unserem Weg. Seit dem Start unserer Reise 2020 hat sich die wirtschaftlichen Landschaft dramatisch geändert, im Allgemeinen und speziell in der Kryptowährung. Wir haben kein Vertrauen in den Markt mehr.

Um an dem Projekt zu arbeiten, brauchten wir mehr als 70 Teammitglieder an Bord und wir haben unermüdlich mehr als 2 Jahre lang gearbeitet, um das Spiel zu bauen, von dem wir träumten.

Was lief schief ? Wie das Studio in einer Mitteilung an die Fans schreibt (via steam ):

Neues MMORPG „Tower of Fantasy“ zeigt seine riesige Welt im Trailer – Erinnert stark an Genshin Impact

Im August 2021 startete das MMORPG „Untamed Isles“ frohen Mutes auf Steam. Das Spiel orientierte sich an der Pokémon-Reihe: Spieler sollten Monster fangen und züchten können. Die Finanzierung des Spiels lief über die Crowdfunding-Plattform Kickstarter an – man hatte zudem viele Investoren im Boot. Ein Jahr später, im August 2022, sagen die Entwickler Phat Loot, dass man sehr schlechte Nachrichten für die Spieler hat.

Insert

You are going to send email to