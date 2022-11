MMORPG Aion orientiert sich am Erfolg von WoW – Bringt jetzt Classic-Server nach Europa

Am 25. September 2009 erschien das MMORPG Aion bei uns in Europa. Seitdem gab es dutzende neue Updates. Anfang 2023 sollt ihr das MMORPG nochmal von vorn erleben können. Denn die Classic-Server starten in Europa. Wir von MeinMMO verraten euch alles Wichtige.

Was bietet das MMORPG zum Start? Aion Classic soll in Europa mit dem Stand von Patch 2.0 und einigen Anpassungen im Vergleich zum aktuellen MMORPG veröffentlicht werden:

Ihr erlebt den PvE-Content bis zur Stufe 55 auf verschiedenen Maps und in Dungeons wie Poeta der Finsternis.

Ihr könnt Rifts, Dredgions und Fortress-Kämpfe im PvP spielen.

Ihr habt weiterhin Zugriff auf coole Features wie das Fliegen.

Es wird Free2Play, allerdings gibt es die Features Daeva-Pass und Siels Energie, auf die wir später noch genauer eingehen.

Die Classic-Server sollen dauerhaft bestehen bleiben und locken mit viel Nostalgie, da einige Veteranen das aktuelle Aion als „totgepatcht“ ansehen. Zudem sind sie ein guter Zeitpunkt, um als neuer Spieler nochmal Aion auszuprobieren. Publisher der Server ist in Europa Gameforge, die auch das aktuelle Aion betreuen.

Wann erscheint Aion Classic? Als aktueller Release-Zeitraum wird Anfang 2023 angegeben. Ein konkretes Datum gibt es noch nicht.

Wir dürfen euch exklusiv vorab den neusten Trailer zu Aion Classic präsentieren:

Classic-Server startete in Amerika mit viel Hype, aber es gab auch Kritik

Wo gibt es bereits Classic-Server? Die Classic-Server wurden bereits am 23. Juni 2021 in Amerika veröffentlicht. Damals war der Andrang groß und über 30.000 Spieler standen in Warteschlangen. Allerdings gibt es auch Kritik an den neuen Servern.

Der Daeva-Pass etwa ist ein Battle Pass, der in der Premium-Variante allerhand nützliche Gegenstände bietet, darunter Coins für die Ausrüstung. Außerdem ließen sich in Amerika einige Items für Ingame-Währung verkaufen, was einige als „indirektes Pay2Win“ ansahen.

Wie genau der Battle Pass in der europäischen Version aussehen wird, werden wir dann Anfang 2023 erfahren.

Zudem gibt es Siels Energie, ein Abo-System. Dieses wird benötigt, damit Spieler untereinander handeln und Zugriff auf alle Items bekommen können. Aion Classic ist als Free2Play-Spieler also stark eingeschränkt.

Wie genau die Systeme bei uns in Europa aussehen werden, ist noch nicht bekannt.

Was sagt ihr zu Aion Classic? Werdet ihr die neue, alte Version nochmal ausprobieren? Was macht Aion aus eurer Sicht so interessant?

Was derzeit die besten MMORPGs sind und wo sich Aion einreiht, verraten wir in unserer Tier List:

