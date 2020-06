Blade and Soul bekommt in Korea bald wieder eine neue Klasse. Der 13. Heldentypus wurde bereits kurz gezeigt, jetzt gibt es einen schicken CGI-Trailer und mehr Infos zu den Skills und den spielbaren Völkern.

Was ist das für eine Klasse? In Korea wird die neue Klasse „천도사“ genannt. Als englische Übersetzung fallen öfter Begriffe wie „Thunderer“ oder „Sky Seer“. Also eine Klasse, die von den Mächten des Himmels Gebrauch macht.

Was kann die neue Klasse? Der „Thunderer“ ist eine Klasse zum Schaden-Austeilen. Dabei agiert sie – wie der Zen-Bogenschütze – auf Distanz. Ihre Spezialisierung ist hier aber klar der Flächenschaden. Ihr werdet also gut Adds mit der neuen Klasse abräumen können. Das ist ihre Besonderheit und ihr Alleinstellungsmerkmal.

Außerdem gibt es zwei Spezialisierungen:

Galaxie: Hier könnt ihr den Raum verzerren und so unter anderem für 3 Sekunden komplett aus der Welt verschwinden. Danach taucht ihr wieder auf und lasst es mit AoE-Schaden ordentlich krachen.

Himmel: Hier seht ihr die Aktionen aus dem ersten Teaser-Trailer. Ihr werft Blitze und nutzt Winde, um schnell über das Schlachtfeld zu düsen. Außerdem könnt ihr Mitspieler so buffen.

Eine putzige Lyn räumt hier mit Untoten auf.

Welche Völker können die neue Klasse spielen? In dem ersten Teaser zur neuen Klasse war als Volk noch eine Yun zu sehen. Im aktuellen CGI-Cinematic sieht man hingegen eine fluffige Lyn. Fans sind jetzt besorgt, da sie gerne etwas mehr Auswahl hätten und nun fürchten, das die Klasse Lyn-exklusiv wird. Womöglich sind aber auch beide Völker wählbar.

Wann kommt die neue Klasse? In Südkorea kommt die neue Klasse schon am 24. Juni 2020. Ein Release-Datum für die westliche Version steht leider noch nicht fest.

Ihr mögt bunte MMORPGs im Stil von Anima und Manga? Dann schaut doch mal in unsere Liste der 6 besten Anime-MMORPGs im Jahre 2020 rein. Da findet ihr nicht nur Blade and Soul, sondern auch fünf weitere Games, die das Herz von Fans japanischer Comics höher schlagen lassen. Viel Spaß.