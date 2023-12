2 MMORPGs sind diese Woche erschienen, darunter 1 aus Deutschland

In dieser Woche gab es gleich zwei große Releases im MMORPG-Bereich. Zum einen erschien mit The Wagadu Chronicles ein MMORPG aus Deutschland, zum anderen startete das lang erwartete Throne and Liberty in Südkorea. MeinMMO fasst euch die wichtigsten News dieser Woche zusammen.

Die Highlights der Woche:

The Wagadu Chroncles startet in den Eary Access auf Steam. Das Spiel stammt von Twin Drums, einem kleinen Entwicklerstudio aus Berlin. Das MMORPG setzt den Fokus auf Rollenspiel mit Pen&Paper-Elementen. Es gibt zudem eine spielergetriebene Wirtschaft, ein freies Klassensystem und ein rundenbasiertes Kampfsystem.

Throne and Liberty feiert seinen Start in Südkorea. Das Spielerfeedback fällt nach den ersten Stunden positiv aus: Vor allem die Grafik und die Performance hinterlassen einen bleibenden Eindruck. Allerdings wünschen sich Spieler das Autoplay zurück, da das Questsystem eher durchschnittlich sei.

Das größte MMORPG auf Steam, Lost Ark, lockt mit einem dicken Update. Das Update ist so groß, dass es auf zwei Teile aufgeteilt werden muss. Damit möchte es vor allem Veteranen und Wiedereinsteiger ins Spiel locken.

Was ist sonst noch passiert? Tarisland hat die Statistiken der Beta veröffentlicht. Das Entwicklerteam war vor allem darüber erstaunt, dass die Harpyie so häufig getötet wurde. Der Grund dafür ist, dass sie im Anfangsgebiet vorkommt, in dem Spieler die unterschiedlichen Klassen testen.

Innerhalb der zweiwöchigen Beta haben Spieler rund 142 Jahre Spielzeit im MMORPG verbracht. Der am, häufigsten bezwungene Boss war übrigens ein alter Baum, der Raid-Boss des Stufe-40-Raids.

Tarisland hat in dieser Woche außerdem eine neue Klasse vorgestellt:

Im Land der MMORPGS regnet es zahlreiche Updates für SWTOR, Mortal Online 2 und andere Spiele

Das passierte bei den großen MMORPGs:

In WoW wird an der Balance geschraubt. Sowohl die Schurken und die Jäger als auch die Dämonenjäger hat es hart getroffen. Dagegen können sich die Todesritter, Rufer und Mönche auf ein paar Buffs freuen.

Die Saison der Entdeckungen ist in WoW Classic gestartet, doch Spieler sehen sich mit einem Problem konfrontiert. Bots drohen nämlich, die Ökonomie des Realms zu ruinieren. Die Bots sind mittlerweile so effizient geworden, dass sie die Abokosten wieder reinholen, bevor Blizzard die Accounts sperren kann.

Black Desert Online hat neue Server veröffentlicht, bei denen die Spielernamen nicht angezeigt werden. Die Spieler sehen außer ihren eigenen Gilden- und Gruppenmitgliedern nicht, wer ihnen gegenübersteht. Dadurch will das Entwicklerteam erreichen, dass Spieler alle anderen Abenteurer als Feinde behandeln (via MMORPG.org.pl).

Das passierte bei den kleinen MMORPGs:

Star Wars The Old Republic hat ein neues Update spendiert bekommen. Mit „Ketten in der Dunkelheit“ gibt es neue Storyinhalte, einen neuen Weltboss und verschiedene Anpassungen. Der Weltboss Droide FR3-D0M macht euch ab sofort mit brennenden Plasmaflecken auf dem Boden das Leben schwer.

Aika Online ist zurück! Allerdings dieses Mal unter dem Namen Aika Online Global. Ursprünglich wurde der Titel im Jahr 2021 abgeschaltet, doch nun kehrt er in neuem Gewand zurück. In dem MMORPG stehen große Schlachten mit mehreren Tausend Spielern im Vordergrund.

Fallout 76 bekommt mit Atlantic City Boardwalk Paradise ein kostenloses Update. Es gibt neue Missionen, Gegner, Fraktionen und mehr. Das Update wird allerdings in mehreren Ländern wie Belgien und Saudi-Arabien aufgrund von Glücksspielinhalten gebannt (via MassivelyOP).

Das passierte bei den MMORPGs in Entwicklung:

Damit haben wir euch alles Wichtige zusammengefasst, was in dieser Woche in der Welt der MMORPGs passiert ist.

Ein weiteres MMORPG eines Final-Fantasy-Entwicklers befindet sich aktuell in der Entwicklung:

