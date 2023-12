Neues MMORPG sieht aus wie eine Mischung aus Tibia und Ultima Online, erscheint 2024 – so könnt ihr es kostenlos testen

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

Weitere Inhalte, die es übrigens in Zukunft geben soll, sind Kriegszonen, Gilden-Festungen und Weltenbosse. Im Gegensatz dazu hat das kommende MMORPG Throne and Liberty schon 18 Weltbosse zum Start:

Solltet ihr Interesse am Spiel haben, könntet ihr diesen Tag dazu nutzen, damit euch euer Accountname nicht weggeschnappt wird. Ansonsten müssen kreative Namen oder zum Beispiel ein „123“ an euren Namen verwendet werden.

Das Spiel hatte bereits im Juni 2022 vier Alpha-Wochenenden, an denen das MMORPG getestet werden konnte. Damals haben Fans vermutet, dass das Spiel noch Ende 2022 erscheinen wird. Leider wird es erst im Jahr 2024 so weit sein, doch allzu lange müssen sich Interessierte nicht mehr gedulden.

Ravendawn ist ein neues MMORPG, das an Oldschool-Titel wie Tibia und Ultima Online erinnert. Das Spiel hat endlich ein Releasedatum spendiert bekommen, doch zuvor können interessierte Spieler in einer kostenlosen Open Beta hineinschnuppern.

