WoW Classic: Eine Woche nach Launch ist die Saison der Entdeckungen schon voller Bots

Das wiederum befeuert jedoch einen Teufelskreis. Denn wenn Beute etwa durch Goldgebote verteilt wird, dann müssen auch alle anderen viel Gold besitzen, um einen Gegenstand zu erhalten. So wird immer mehr Gold von der Community benötigt, was den Bots nur zugutekommt.

Gleichzeitig ist der Bedarf für gekauftes Gold gerade in WoW Classic besonders hoch und viele Spielerinnen und Spieler neigen dazu, sich an diesen illegalen Käufen zu beteiligen. Einer der Gründe ist, dass viele Fans von damals heute nicht mehr die Zeit haben, um selbst stundenlang Gold zu farmen und sich diesen „unangenehmen“ Teil des Spiels daher durch Echtgeld erkaufen. Das wird schon in WotLK Classic arg kritisiert.

Warum gibt es so viele Bots? Das hat mehrere Gründe. Zum einen sind Bots inzwischen so effizient geworden, dass die ursprünglichen Kosten für den Account schon wieder „reingeholt“ werden, bevor Blizzard die entsprechenden Accounts sperren kann.

Wo entdecken Spieler Bots? Im Subreddit von WoW Classic teilen viele besorgte Spielerinnen und Spieler bereits ihre Beobachtungen. An vielen Orten würde es bereits Gruppen von Bots geben, die sich auffällig verhalten. So schreibt Solklar:

Seit knapp einer Woche ist die „Saison der Entdeckungen“ in World of Warcraft Classic gestartet. Das ist quasi ein „Classic+“ mit neuen Geheimnissen, neuen Fähigkeiten und sogar einem besonderen Raid auf Stufe 25. Alle paar Wochen gibt es neue Inhalte. Zu den Highlights gehört sicher, dass einige Klassen ganz neue Rollen ausüben können, wie Magier-Heiler oder Hexenmeister-Tanks.

