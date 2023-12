Neues MMORPG bekommt Abo-Modell, Battlepass und Ingame-Shop, aber immerhin dürfen Fans den Preis bestimmen

World of Jade Dynasty ist der Nachfolger des 2007 erschienenen Asia-MMORPGs Jade Dynasty. Das Entwicklerteam von Perfect World Games hat jetzt verraten, dass der Titel mit einem Abo-Bezahlmodell veröffentlicht wird. Damit nimmt sich das Team ein Beispiel an World of Warcraft und Final Fantasy 14.

Was ist World of Jade Dynasty?

World of Jade Dynasty spielt im gleichen Universum wie Jade Dynasty und bietet eine offene Welt. Der Vorgänger erschien 2007 und wurde 2018 eingestellt.

Das MMORPG hat in ersten Gameplay-Trailern vor allem mit seiner wunderschönen Grafik überzeugt. Die ersten Trailer gab es in 4K-Auflösung und sie zeigten die verschiedenen Landschaften.

Das Kampfsystem wird als actionreich beschrieben. Im Fokus stehen sowohl die Geschichte als auch das PvP.

Es soll 4 Jahreszeiten und einen dynamischen Tag- und Nachtwechsel geben.

Es ist bislang noch kein Releasedatum für World of Jade Dynasty bekannt. Das MMORPG soll zuerst in China erscheinen, über einen globalen Release ist bislang noch nichts bekannt. Am 29. Dezember 2023 können 10.000 Spieler aus China an einem Test teilnehmen, um erstmals in das Spiel hineinzuschnuppern (via World of Jade Dynasty).

Wie schön das MMORPG wirklich ist, zeigt MeinMMO euch im folgenden Trailer:

Entwicklerteam spricht über Monetarisierung des Spiels

Wie finanziert sich das Spiel? Die Entwicklung des MMORPGs soll rund 55 Millionen Euro verschlungen und bislang 9 Jahre gedauert haben. Zum Vergleich: Bei Lost Ark wurden die Entwicklungskosten auf rund 83 Millionen Euro geschätzt.

Um die Kosten wieder reinzuholen, setzt World of Jade Dynasty auf ein Abo-Modell: Spieler müssen sich jeden Monat eine Karte kaufen, mit der sie den Titel spielen können. Darüber hinaus soll es noch einen Item-Shop und einen Battle Pass geben, die kein pay-to-win sind, sondern nur kosmetische Gegenstände beinhalten sollen.

Das Entwicklerteam habe sich für das Abo-Modell entschieden, da es „ein gutes Spiele-Ökosystem“ aufbauen wolle und „eine harmonische und langfristige Beziehung zu den Spielern“ pflegen möchte. Deshalb dürfen die Spieler auch entscheiden, wie teuer das Abo wird.

Wie teuer ist eine Monatskarte? Perfect World machte keine Angabe dazu, wie teuer das Abo-Modell wird. Stattdessen dürfen Spieler mithilfe der dazugehörigen Assistant-App entscheiden, wie hoch der Preis sein wird.

Die App-Nutzer können mithilfe der App an einer Umfrage teilnehmen und dann aus fünf Optionen ihren bevorzugten Zahlungspreis nennen. Allerdings gibt es die Umfrage nur in China. Bis heute haben die Spieler Zeit, über den Preis abzustimmen.

Was wärt ihr bereit, für ein solches MMORPG zu zahlen? Schreibt es uns doch in die Kommentare!

Das MMORPG erinnert viele Spieler an Swords of Legends, das leider in diesem Jahr abgeschaltet wurde: 2021 erschien ein MMORPG mit viel Potential – Gibt jetzt seinen Tod bekannt, sagt brutal ehrlich, woran es lag