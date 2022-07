Neues MMORPG soll einen beliebten Asia-Hit von 2007 wiederbeleben – Kommt 2023 und besticht mit toller Grafik

Jady Dynasty war früher ein beliebtes MMORPG im Asia-Stil. 2007 erschien es, 2018 fand es sein Ende. Bis jetzt. Die Entwickler veröffentlichen nächstes Jahr die Fortsetzung: World of Jade Dynasty.

Im August 2021 hatten die Entwickler Perfect World Games das erste 4k-Gameplay von World of Jade Dynasty gezeigt. Damals gab es allerdings noch keine Informationen, wann das MMORPG in Europa erscheint. In China ging es schon 2022 online.

Seit 2014 ist das Studio dabei, World of Jade Dynasty zu entwickeln. Damals waren auch die Server vom originalen Jade Dynasty noch online. 2018 schlossen die Entwickler das Spiel mit einem lieblosen Brief an die Community.

2023 erscheint dann nach 9 Jahren Entwicklung die Fortsetzung: Jade Dynasty als modernes MMORPG. Gleichzeitig arbeiten Perfect World an einem Mobile-MMO, das den Titel Jade Dynasty 2 trägt.

Was ist das für ein Spiel? Bei World of Jade Dynasty handelt es sich um eine neue Version des klassischen Asia-MMORPGs, das 11 Jahre lang gespielt wurde. Ob es starke Parallelen zum Original gibt, ist noch unklar. Wir wissen aber, dass es im gleichen Universum spielen wird.

Die Grafik, besonders die Umgebung, ist sehr detailreich und wunderschön. Alpha-Tester verglichen das Spiel mit Swords of Legends, allerdings sei die Grafik von World of Jade Dynasty ansprechender.

Schaut euch das Gameplay-Video an:

Welche Inhalte bietet es?

Das MMO legt seinen Fokus auf Story und PvP, bietet aber auch PvE

Ein actionreiches Kampfsystem

Es gibt 4 Jahreszeiten und einen Wechsel zwischen Tag und Nacht

Eine offene Spielwelt

„Schön aussehende Welt, aber das gleiche alte Charakterdesign“

Das sagt die Community: User auf reddit feiern aktuelle Screenshots aus der Spielwelt von World of Jade Dynasty. Allerdings kritisieren sie das Charakterdesign, da es im Vergleich zur grafisch anspruchsvollen Welt eher langweilig aussehe.

Außerdem lehnen einige User Perfect World als Publisher ab und mutmaßen, das Spiel werde auf Pay2Win-Aspekte setzen.

b_zar sagt: „Sehr schön aussehende Welt, aber das gleiche alte Charakterdesign.“

mishka_: „Die Umgebung ist wunderschön – die Charaktere (von dem Bisschen, das wir bisher sehen konnten) sind furchtbar.“

Bei Cymrik_ kommen die Entwickler nicht so gut an: „Perfect World … direktes Nope.“

sauceDinho sagt: „Sobald ich High Heels an einem weiblichen Charakter sehe, weiß ich, dass das kein Spiel für mich ist.“

xBidisword vermutet Pay2Win: „Noch ein seelenloses P2W-MMO aus dem Osten, ich kann es kaum erwarten.“

Ob die Charaktere optisch noch verbessert werden, bis World of Jade Dynasty erscheint, ist momentan unklar. Genauso, ob es nach einem Pay2Win-Prinzip ausgerichtet ist. Wir bleiben gespannt und werden nächstes Jahr sehen, ob die Community mit ihren Vermutungen Recht behält.

Was haltet ihr von World of Jade Dynasty? Was denkt ihr über Perfect World als Entwickler und Publisher? Werdet ihr das Spiel anfangen, wenn es nächstes Jahr rauskommt? Oder hat euch die wunderschöne Grafik nicht überzeugt? Habt ihr das alte Jade Dynasty damals gespielt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!

