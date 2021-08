World of Jade Dynasty ist ein neues MMORPG vom Entwickler Perfect World. Im Rahmen einer Spiele-Convention in China wurde nun erstes 4K-Gameplay gezeigt und das sieht atemberaubend schön aus.

Was ist das für ein Spiel? World of Jade Dynasty ist eines der 4 neuen MMORPGs von Perfect World und soll der direkte Nachfolger zu Jade Dynasty werden. Jade Dynasty war ein MMORPG aus 2007, das im Westen spielbar war, jedoch 2018 eingestellt wurde.

Der neue Titel soll im gleichen Universum spielen, jedoch frische Grafik und neuste Technik enthalten.

Wie gut Technik und Grafik umgesetzt werden, zeigt das neuste Gameplay von der China Joy 2021. Dort wurden mehr als 5 Minuten Gameplay von World of Jade Dynasty in 4K gezeigt.

Zu sehen sind eine chinesische Stadt in den Wolken, einige Kampfsituationen und ein fieser Boss aus einem Dungeon:

Grafik überzeugt mit Reflexionen und Details, erinnert an ein besseres Swords of Legends

Was ist auffällig an dem Gameplay? World of Jade Dynasty sieht optisch überragend aus und wird deshalb auch von einigen als “Next-Gen-MMORPG” bezeichnet.

Auffällig sind vor allem die schöne Beleuchtung, die Reflexionen im Wasser und die vielen Details, etwa die Haare im Gesicht des Drachen bei Minute 2 des Videos.

Erstes Gameplay von Anfang August gab es nur in einer deutlich schlechteren Qualität.

Was wird kritisiert? Viele westliche Spieler erinnert World of Jade Dynasty vor allem an das bei uns frisch erschienene Swords of Legends Online. Das MMORPG gilt zwar als schön, konnte bisher jedoch keinen großen Hype generieren.

Auf YouTube sind einige englischsprachige Kommentatoren von dem Asia-Stil bei World of Jade Dynasty nicht angetan und wünschen sich eher ein westliches Spiel mit so einer starken Grafik.

In einem weiteren Video von der China Joy könnt ihr euch Bilder der verschiedenen Landschaften anschauen:

Release im Jahr 2022, jedoch erstmal nur in China

Was wissen wir bisher über World of Jade Dynasty? Nicht viel:

Es soll ein MMORPG mit einer offenen Spielwelt werden, die im gleichen Universum wie Jade Dynasty spielt.

Im Fokus stehen die Geschichte und das PvP

Das Kampfsystem wird als actionreich beschrieben

Es soll 4 Jahreszeiten sowie einen dynamischen Tag- und Nachtwechsel geben

Der Release des Spiels ist für 2022 und den PC geplant. Jedoch soll es vorerst nur in China erscheinen.

Kommt World of Jade Dynasty zu uns? Ob und wann World of Jade Dynasty im Westen erscheint, ist ungewiss.

Allerdings hat der Entwickler Perfect World bereits Spiele in den Westen gebracht und mit Perfect World Games und Perfect World Europe eigene Tochterfirmen, die sich um Lokalisierungen und Support in den westlichen Regionen kümmern.

Eines der Spiele, die Perfect World als Publisher im Westen vertreibt, ist das MMORPG Neverwinter. Dort gab es zuletzt ein großes Update, das den Einstieg und das Leveln verändert und eine neue Klasse gebracht hat:

