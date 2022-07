Die Grafik vom neuen Shooter CROWZ sieht komisch aus – Aber was der Trailer an Gameplay zeigt, ist der Hammer

Was sagt ihr zu Aero Tales Online? Hattet ihr schon davon gehört? Habt ihr vor, es mal auszuprobieren, obwohl die Grafik nicht die aktuellste ist? Gefallen euch Anime-Grafiken generell, oder mögt ihr es eher etwas düster und weniger bunt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!

Was ist das für ein Spiel? In Aero Tales Online erstellt ihr einen Charakter und betretet eine Anime-Welt im Fantasy Setting. Das MMORPG setzt gleichermaßen auf PvP und PvE. Die Grafik sieht dabei eher aus, als wäre das Spiel ein paar Jahre älter.

Die Entwickler Anisage Games haben vor Kurzem angekündigt, dass Aero Tales Online auf Steam erscheint und im August in den Early Access, also eine offene Beta geht. Außerdem könnt ihr eine mobile Version des MMORPGs via Google Play herunterladen.

