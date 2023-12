Das größte MMORPG auf Steam bekommt dickes Update, lockt mit spannenden Inhalten für Veteranen und Wiedereinsteiger

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

Damit die Zahlen in noch höhere Hemisphären steigen, veröffentlicht Lost Ark jetzt erneut ein Update mit zahlreichen Inhalten. Das Update ist sogar so groß, dass es auf zwei Teile aufgeteilt werden muss.

47.035 Spieler machen Lost Ark gerade zum meistgespielten MMORPG auf Steam. Und die können sich freuen, denn das Spiel bekommt ein so großes Update im Dezember, dass es auf zwei Teile gesplittet werden muss. In den Updates sind viele Inhalte für aktive Spieler enthalten, doch auch Wiedereinsteiger könnten ihre Freude damit haben.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to