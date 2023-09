Lost Ark ist das größte MMORPG auf Steam: Jubelt über neue und wiederkehrende Spieler

Das MMORPG Lost Ark hat es im September 2023 wieder an die Spitze der meistgespielten Onlinerollenspiele auf Steam geschafft. Entwickler Smilegate sagt, die Zahl der neuen Spieler sei in der letzten Woche um 225 % gestiegen, die Zahl der wiederkehrende Nutzer sogar um 321 %. Man glaubt, ein neues Update stehe hinter der Renaissance.

Wie entwickeln sich die Spielerzahlen von Lost Ark?

Lost Ark erschien im Februar 2022 auf Steam und hatte als Free2Play-Titel zum Release in der Spitze 1,3 gleichzeitig Millionen Spieler.

Die Zahl blieb bis Dezember 2022 lang für ein MMORPG relativ hoch im Bereich von bis zu 350.000 gleichzeitig aktiven Spielern. Lost Ark stand aber unter dem ständigen Verdacht, von Bots durchseucht zu sein. Daher waren die hohen Spielerzahlen auf Steam mit Vorsicht zu genießen.

Nach dem Dezember 2022 fielen die Spielerzahlen 7 Monate lang beständig ab, bis im Juli 2023 nur noch etwa 24.300 durchschnittliche Spieler online waren. In den letzten 30 Tagen ist diese Ziele aber wieder etwas gestiegen: von 24.390 ging es jetzt auf 32.401 hoch.

Lost Ark jubelt über steigende Spielerzahlen

Das sagt Smilegate: Die Entwickler sagten am 22. September, sie sähen eine Steigerung von 225 % bei neuen Spielern und einen Anstieg um 321 % bei wiederkehrenden Spielern. (via game.mk).

Lost Ark glaubt, es liegt am Update „The Eclipse“, das am 13. September kam. Simlegate sagt, mit dem Patch kamen auch Erleichterungen für Spieler, um auf Item-Level 1580 zu kommen. Man glaubt, diese Änderung habe zum Anstieg der Spielerzahlen signifikant beigetragen.

Die bemerkenswerte Steigerung der Spielerzahl sei in der Woche nach dem Update gemessen worden.

Die Zahlen von Steam Charts zeigen zwar den Aufschwung, aber enthüllen auch, dass die Spielerzahlen auf verhältnismäßig niedrigem Niveau steigen:

Lost Ark steigt wieder auf Twitch

Was fällt zusätzlich auf? Auf Twitch konnte Lost Ark zum Start des Patches, am 13. und 14. September, mit über 191.000 gleichzeitige Zuschauern einen starken Wert erreichen, so hoch war Lost Ark seit Monaten nicht.

Das liegt offenbar am neuen Raid, der Endgame-Content zu Lost Ark brachte und viele Spieler anzog.

Kleiner Aufschwung, aber weit von glorreichen Zeiten entfernt

Das steckt dahinter: Mit dem Anstieg hat sich Lost Ark auf Steam wieder vor Mir4 (Nummer 2) und Black Desert (Nummer 3 auf Steam) gesetzt.

Dabei ist zu beachten, dass Lost Ark auch deshalb so groß auf Steam ist, weil es nur auf Steam läuft, während MMORPGs wie Final Fantasy XIV (Platz 4) oder The Elder Scrolls Online (Platz 6) auch auf anderen Plattformen und andere Launcher funktionieren. Das ebenfalls nur auf Steam erhältliche New World ist aktuell die Nummer 5 bei den MMORPGs.

Von den „Hochzeiten“ zum Release ist Lost Ark, trotz des Anstiegs in den letzten 2 Monaten, weit entfernt.

