MMORPG Lost Ark bringt neuen Boss, steigt auf Platz 1 bei Twitch, zieht sogar Stars wie shroud an Land

Das MMORPG Lost Ark ist eigentlich schon 5 Jahre alt. Bei uns ist es vor 1,5 Jahren gestartet und stellte Rekorde auf. Über 1,2 Millionen Zuschauer waren zum Release im Februar 2022 auf Twitch dabei, doch danach wurde es immer ruhiger um das Spiel. Vergangene Woche konnte es sich jedoch erneut auf Platz 1 bei Twitch platzieren.

Was ist bei Lost Ark auf Twitch los? Seit dem 13. September spielt Lost Ark wieder ganz oben auf Twitch mit und war seitdem täglich unter den meistgesehenen Spielen auf Twitch. Direkt hinter der Kategorie “Just Chatting” hat es den ersten Platz nur gelegentlich an GTA 5 abgegeben.

Dabei zog es an Dauerbrennern wie League of Legends, Valorant und CSGO vorbei und konnte täglich über 120.000 gleichzeitige Zuschauer für sich gewinnen. Das ist vor allem beachtlich, wenn man bedenkt, dass das MMORPG nur einen Tag vorher, also am 12. September, einen Peak von 26.000 Zuschauern hatte (via SteamDB).

Am 16. September konnte Lost Ark mit 189.476 gleichzeitigen Zuschauern sogar den höchsten Wert seit Release aufstellen. Dafür gibt es gleich zwei Gründe, die zeitlich perfekt aufeinander abgestimmt sind.

Der neue Boss Thaemine im Trailer:

Lost Ark auf Platz 1 der Spiele auf Twitch, aber wieso?

Wieso erreicht Lost Ark diese Zahlen? Maßgebende Schuld daran tragen zwei große Events, eines in seinem Herkunftsland Korea und eines hier bei uns im Westen, die aktuell die Spieler begeistern.

In Korea gehen dabei Profis ins Rennen, um den weltweiten ersten Kill des neuen Raidbosses zu erlangen:

In Korea erschien am 13. September der Raid-Boss Thaemine. Bei ihm soll es sich um den schwierigsten Boss des Spiels handeln. Hardcore-Spieler streamen dabei ihren Fortschritt im Rennen um den weltweit ersten Kill, der bis heute (18. September) noch keiner Gruppe gelungen ist.

Es ist zudem das erste Mal, dass Entwickler Smilegate offizielle Belohnungen und Titel für die ersten Kills des Bosses vergeben und somit die Spieler noch mehr anheizen.

Große und bekannte Lost-Ark-Streamer wie Saintone, ZealsAmbition und ATK versuchen sich ebenfalls daran und konnten so viele Zuschauer auf ihre Kanäle ziehen. Channel, wie der vom koreanischen Top-Spieler handongsuk, hatten dabei allein schon fast 70.000 Viewer auf einem Kanal (via sullygnome).

Im Westen wiederum geht es vor allem um Rückkehrer und neue Spieler:

Hierzulande starteten am 13. September die Jump-Start-Server, die neuen Fans und Rückkehrern eine Möglichkeit bieten, enorm schnell ins Endgame aufzusteigen. Dabei bleiben sie unter sich, was Gatekeeping verhindern soll. Langfristig werden die Server in die normalen integriert. Hier kann man also in Ruhe das Spiel kennenlernen und gleichzeitig aufschließen.

Das sorgte nicht nur für einen Spielerzuwachs von knapp 20 % (via Steamcharts), sondern auch dafür, dass sich einige, größere Streamer das MMORPG noch einmal genauer ansahen.

Darunter auch internationale Größen wie shroud, Asmongold oder Metashi. Auch deutsche Streamer wie SenderFN haben in den vergangenen Tagen viel Lost Ark gestreamt und dabei beachtliche Zahlen erreicht (via sullygnome).

Kann Lost Ark dieses Niveau halten?

Bleibt Lost Ark so groß? Davon ist nicht auszugehen. Wenn das Rennen um den weltweit ersten Thaemine-Kill zu Ende ist und die großen Variety-Streamer wieder zum nächsten Spiel wechseln, dürfte es um Lost Ark auf Twitch wieder ruhiger werden. Dennoch kann man die beiden Events als großen Erfolg für das MMORPG verbuchen.

Zum ersten Mal seit Dezember 2022 steigen die Spielerzahlen auf Steam an und einige werden, dank den Jump-Start-Servern, sicher auch länger bleiben.

Was haltet ihr davon? Habt ihr den erneuten Höhenflug von Lost Ark mitbekommen? Seid ihr überrascht, das Spiel so weit oben zu sehen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

Bei uns kam ebenfalls erst im August der größte Patch seit Release und brachte einige Neuerungen mit.