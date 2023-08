Steam: Das MMORPG Lost Ark macht seine schwächsten Spieler mit dem neuen Patch unsterblich

Mit dem August-Update kommen viele Neuerungen und Änderungen auf die Spieler von Lost Ark zu. Gerade Anfänger, Wiederkehrer und Neueinsteiger profitieren davon enorm. Unter gewissen Bedingungen werden sie jetzt sogar unsterblich.

Wie funktioniert die Unsterblichkeit? Mit dem Update am 16. August wurden in Lost Ark zwei spezifische Buffs grundlegend verändert. Einer davon ist der sogenannte Mokoko-Buff. Diesen habt ihr dauerhaft, solange ihr unter Gegenstandstufe 1.490 seid.

Der andere ist Procyons Protection. Dieser Buff greift immer in Legion Raids, solange ihr sie noch nicht 10 Mal abgeschlossen habt, unabhängig von eurem Gearscore. Das passiert in allen Raids bis Brelshaza Hard Gates 1 und 2, also praktisch alles unter 1.520.

Beide Buffs waren bereits vorher im Spiel, verändern nun aber ihre Wirksamkeit. Die bisherigen Schadens- und Verteidigungsboni behaltet ihr, bekommt dazu aber eine neue Fähigkeit namens Unbreakable Mind spendiert.

Unbreakable Mind löst immer dann aus, wenn ihr tödlichen Schaden erhaltet. Dann werdet ihr für 3 Sekunden unverwundbar, regeneriert 75 % eurer maximalen Lebensenergie und bekommt einen Cooldown-Reset fürs Aufstehen und Ausweichen.

Der Effekt hat dann einen 8-minütigen Cooldown, man kann ihn also meist nur einmal pro Kampf einsetzen. Wenn ihr ein Raid-Gate allerdings neu startet oder erfolgreich abschließt, wird auch der Cooldown von Unbreakable Mind zurückgesetzt.

Gatekeeping ist ein großes Problem – Unsterbliche Anfänger sollen Abhilfe schaffen

Warum geht man so einen Schritt? Seit mehreren Monaten kämpft Lost Ark mit sogenanntem Gatekeeping. Das bedeutet, dass erfahrene Spieler dazu neigen, Anfänger und niedrigere Charaktere nicht mit in die Raids zu nehmen. Das stößt gerade bei den Wiederkehrern und Anfängern auf viel Frustration.

Bereits in der Vergangenheit haben die Entwickler an Lösungen gearbeitet. So wurden Bosse bereits vereinfacht und um Mechaniken gekürzt, bei denen ein Spieler die ganze Gruppe töten kann. Mit dem unglaublich starken Unbreakable Mind-Buff verspricht man sich nun, dass Anfänger öfter mitgenommen werden.

Kann das klappen? Absolut, denn häufig ist in Raids nicht der Schaden oder Ähnliches das Problem. Häufig jedoch haben Bosse Mechaniken, bei denen schlichtweg alle oder zumindest die meisten Raid-Teilnehmer am Leben sein müssen.

Durch den neuen Buff macht man Anfängern das Überleben deutlich leichter und senkt somit auch das Fehlschlag-Potenzial der Raids deutlich. Veteranen könnten also tatsächlich weniger Probleme damit haben, auch blutige Anfänger mitzunehmen.

Ob das auch tatsächlich klappt, bleibt abzuwarten.

Neues Event macht Einstieg besser denn je

Was passiert noch für Anfänger? Gleichzeitig zu den starken Buffs und der kurzfristigen Unsterblichkeit gibt es für Neueinsteiger und Wiederkehrer mit dem August-Update direkt drei starke Events und eine gigantische Änderung, die das Leben leichter macht.

Zum einen wird die gesamte Progression geändert, die ins Endgame führt. Hier müsst ihr in Zukunft deutlich weniger Grind aufwenden. Für ganz neue Charaktere gibt es aktuell sogar ein neues Story-Express-Event, das den Grind aus der Levelphase einfach komplett streicht und euch beim Leveln beschenkt.

Wer das nicht spielen will, kann den geschenkten Powerpass nutzen, der euren Charakter direkt auf Gearscore 1.415 katapultiert und die Story für euch abschließt.

Die Krönung bildet dann das neue Express-Event, welches einen Charakter bis Gegenstandstufe 1.540 an die Hand nimmt. Upgrade-Chancen sind erhöht, Gravuren gibt’s geschenkt und wertvolle Juwelen sind auch dabei.

Gemeinsam mit dem neuen Buff ein Update, das sowohl Veteranen als auch Anfängern viel bietet. Was haltet ihr davon? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO.

Übrigens gehört Lost Ark auch jetzt noch zu den 10 größten MMORPGs in Deutschland, laut Google.