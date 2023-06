MMORPG Lost Ark macht einen seiner härtesten Raids leichter – Sind wir im Westen zu schlecht und zu fies?

Raids sind in Lost Ark notwendig, um weiter voranzukommen. Durch sie bekommt ihr neue Ausrüstung und könnt höhere Gearscores erreichen. Dennoch sind die knackig und fordern viel von euch. Etwas, was sich bald ändern soll.

Was passiert mit den Raids in Lost Ark?

Smilegate und Amazon haben bereits angekündigt, dass Raids bei uns im Westen angepasst werden.

Bereits bei den Einsteiger-Raids Argos, Valtan und Vykas wurden Mechaniken abgeschwächt, vor allem solche, die sofort die ganze Gruppe auslöschen können.

Argos, Valtan und Vykas wurden Mechaniken abgeschwächt, vor allem solche, die sofort die ganze Gruppe auslöschen können. Jetzt soll es einen weiteren Boss treffen, den Clown Kakul-Saydon. Der Grund scheint sein, dass die Spieler im Westen einfach nicht gut genug seien – und dazu viel zu unfreundlich.

Was verändert sich? Mit dem Juni-Update nächste Woche wird Kakul-Saydon, angepasst. Wie diese Änderungen genau aussehen, ist aber noch nicht bekannt.

Community Managerin Roxx sagt dazu: Die Änderungen fokussieren sich nicht darauf, Mechaniken zu entfernen oder Inhalte zu simpel zu machen, sondern darauf, Wipe-Mechanics weniger bestrafend zu gestalten. (via mmorpg.com) Wie das möglich sein soll, ohne den Raid leichter zu machen, wird nicht erklärt.

Wer sich auf den Clown vorbereiten möchte, kann sich diesen Guide anschauen. Erstaunlich oft fällt hier der Satz: … sonst sterben alle.

Änderungen nur im Westen – Sind wir zu schlecht oder zu toxisch?

Warum gibt es diese Änderungen? Roxx erklärt im Interview weiter, dass man diesen Schritt geht, um es neuen und wiederkehrenden Spielern leichter zu machen, aufzuholen und sich wiedereinzugliedern. Auf diesem Aspekt soll der Hauptfokus diesen Jahres liegen, so die Community Managerin.

Die Änderungen an den Raids finden außerdem nur bei uns im Westen statt, in Korea und Russland bleiben die Bosse, wie sie sind. Was die genauen Hintergründe dafür sind, lässt sich nur raten. Die zwei naheliegenden sind jedoch schnell erklärt:

Entweder sind westliche Spieler schlichtweg schlechtere Spieler als das in Korea der Fall ist. Dieser Annahme ist schon öfter durchgeschimmert, als Koreaner uns dafür ausgelacht haben, mit welchen Bossen wir Probleme hatten.

Oder aber unsere Community ist schlichtweg zu toxisch. Dass Gatekeeping in Lost Ark ein großes Problem ist, ist mittlerweile kein Geheimnis mehr. Wenn schlechtere Spieler weniger oder gar überhaupt keine Wipes mehr auslösen können, wären bessere Spieler wohl auch eher bereit dazu, diese in ihren Gruppen mitzunehmen.

Welche Änderungen gibt es noch? Weitere Raids werden vorerst nicht angepasst. Von Roxx heißt es, man wolle sich noch Dingen wie das angesprochene Gatekeeping und anderen Problemen widmen. Konkrete Infos dazu gibt es jedoch nicht.

Was haltet ihr von den Änderungen an Kakul-Saydon? Findet ihr, dass es nötig war, den Boss abzuschwächen? Oder seid ihr eher genervt davon, dass selbst die härtesten Raids in Lost Ark leichter werden? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

