Lost Ark macht mit seiner neuen Roadmap eine Sache richtig gut und 3 ziemlich schlecht

Das MMORPG Lost Ark hatte zuletzt wieder starken Zuwachs und die vergangenen Änderungen wurden gut aufgenommen. Eine neue Roadmap zeigt jetzt, wie es in den nächsten Monaten weitergeht und die macht eine Sache richtig gut, doch drei dafür gar nicht.

Was zeigt die Roadmap? Die neue Roadmap für Lost Ark erschien am Abend des 25. Aprils und zeigt, wie es mit dem Spiel bis einschließlich August bei uns weitergehen soll. Das macht außerdem klar, dass dieses Jahr noch eine dritte Roadmap folgen wird. Bislang gingen die meisten Spieler davon aus, dass die neue Roadmap den Rest des Jahres zeigen würde.

Dabei geht die gesamte Roadmap noch nicht im Detail auf die einzelnen Monate ein, gibt jedoch einen Überblick, was die nächsten großen Patches mit sich bringen werden. Darunter tummeln sich neue Raids, neue Klassen und mehr Story.

Bereits im Vorwort macht Amazon jedoch klar, dass sie uns hier nur die Highlights auftischen und jeder Patch noch mehr mitbringen wird. Vor allem ist dabei die Rede von Quality-of-Life, Events und Balance-Anpassungen. Gerade Letzteres war bisher eher rar gesät.

Ein erster Überblick

Das erwartet euch in den nächsten Monaten

Um euch einen klaren Überblick über die kommenden Inhalte zu geben, teilen wir sie in diesem Textabschnitt nach Monat auf.

Mai

Was kommt im Mai? Mit dem Mai-Update wird die nächste, neue Klasse ins Spiel kommen. Anders, als es chronologisch richtig wäre, ist das jedoch die Slayer und nicht die Aeromancer. Bei der Slayer handelt es sich um die weibliche Variante des Berserkers. Sie ist also mit einem Großschwert bewaffnet und haut ihren Feinden in bester Manier volles Pfund aufs Maul.

Die Slayer soll außerdem erneut von einem “Progression Event” begleitet werden, das euch helfen soll, eure ganz eigene Slayer schnell ins Endgame zu bekommen.

In Korea gehört die Slayer derzeit zu den besten Damage-Klassen (via discord), und vor allem ihr Spezialisierungs-Build stellt viele andere Klassen weit in den Schatten. Daher rechnen zumindest die Spieler in Korea mit einem baldigen Nerf, also einer Verschlechterung der Klasse. Ob das noch passiert, bevor sie zu uns kommt, ist aber noch nicht bekannt.

Neben der neuen Klasse startet auch der neue “Ebony Cube” im Mai. Diese neue Aktivität wird den bekannten Boss-Rausch und den Würfel ersetzen und zusammenführen. Das macht das Sammeln von Tickets leichter und soll außerdem mehr Materialien bringen als vorher.

Des Weiteren möchte Amazon am Wissenstransfer-System arbeiten. Das sollt ihr in Zukunft leichter, schneller und mit weniger Resektionen benutzen können. Generell erlaubt euch das System, sobald ihr es auf eurer Insel erforscht habt, neue Charaktere gegen Gold durch die Story zu pushen und direkt auf Level 50 zu bringen.

Außerdem spricht Amazon davon, dass sie im Mai an den Belohnungen für Endgame-Raids schrauben wollen, gehen dabei aber noch nichts in Detail.

Die letzte neue Klasse war die Artist:

Juni

Was kommt im Juni? Mit dem Juni-Update führt Lost Ark die Hauptgeschichte des Spiels fort. Dort soll nämlich der nächste Kontinent, Elgacia, erscheinen. Um spoilerfrei zu bleiben, gehen wir hier nicht ins Detail, es wird jedoch sehr himmlisch und außerdem wieder deutlich relevanter für die Geschichte von Arkesia, als es zum Beispiel Rowen war.

Um nach Elgacia zu gelangen und die Story dort zu spielen, benötigt ihr Itemlevel 1.460. Deutlich höher angesiedelt ist jedoch der neue Abyssal-Dungeon “Kayangel”, der ebenfalls mit Elgacia ins Spiel kommt. Dabei erwartet die Spieler ein neuer 4-Spieler-Raid und die Möglichkeit, euren Setbonus auf Level 3 zu upgraden.

Für Leute, denen das immer noch nicht schwierig genug ist, warten im Juni auch die Etagen 26 bis 50 des neuen “Fortunespire”-Turms. Hier wird eure Geduld und euer Können als Solo-Spieler auf die Probe gestellt und, falls erfolgreich, reich belohnt. Auch 3 neue Skillpoints warten in den kommenden Etagen.

Juli

Was kommt im Juli? Im Juli erwartet euch dafür ein eher ruhigerer Monat, zumindest von dem, was bisher bekannt ist. Das Update soll die Story in Elgacia um einen Epilog zu Ende führen bzw. erweitern. Davon abgesehen kommen mit den “Memory Orbs” auch neue Sammelgegenstände ins Spiel, die Freunden der horizontalen Progression einige Spielstunden an Freude schenken können.

Abseits davon wird die Hardcore-PvE-Community mit dem Update bedient, denn der “Inferno”-Modus für den Kakul-Saydon-Raid hält ebenfalls im Juli Einzug nach Arkesia. Wie bei den anderen Inferno-Modes geht es hier nicht um Loot, sondern nur um Prestige und Titel. Wer sich des unheimlich schwierigen “Inferno-Clowns” also annehmen will, kann das ab Juli und Gearscore 1.475 tun.

Wer sich ein Bild davon machen will, kann das hier tun:

August

Was kommt im August? Das August-Update wird sich erneut voll an Endgame-Spieler richten. Mit dem Akkan-Raid, der übrigens gleichzeitig in “Normal” mit Gearscore 1.580 und “Hard” für Gearscore 1.600 erscheinen soll, erwartet die Spieler der nächste “Soft Reset”.

Das bedeutet, dass ihr von Akkan eine neue Rüstung erhalten werdet und eure alte dann, wie gewohnt, nur zu einem Teil übertragen könnt. Dafür bekommt ihr erneut bessere Upgrade-Chancen und einen neuen, maximalen Gearscore.

Asbeits des neuen Raidboss wartet auch ein neuer Guardian Raid, Sonavel. Er ist für Gearscore 1.580 und wird sich, mechanisch, an dem bisher bekannten Raid Levanos orientieren. Findige Augen können das bereits am Namen erkennen.

Neben Akkan erwartet euch im August aber noch ein zweites Highlight, nämlich die neue Klasse der Aeromancer. Dabei handelt es sich um die zweite Spezialistin im Spiel, neben der Artist. Sie wird mit einem Regenschirm kämpfen und setzt auf Wetter-Magie.

Genau wie die Slayer bekommt auch die Aeromancer ihr eigenes “Progression Event”, damit ihr mit eurem neuen Hauptcharakter schnell aufschließen könnt.

Gameplay der Aeromancer könnt ihr euch hier ansehen:

Was ist an der Roadmap richtig gut und was ist eigentlich so schlecht?

Was ist gut an der Roadmap? Besonders gut ist der frühe Release der Slayer. Damit tut Amazon den Spielern von Lost Ark einen großen Gefallen, den man so sicher nicht hatte kommen sehen. Die Klasse kam erst im Januar, also nur knapp 4 Monate vor dem Release bei uns, überhaupt in Korea heraus. Ein so schnelles Tempo beim Umsetzen von Inhalten ist löblich und gut.

Außerdem ist es von großem Vorteil, dass die Slayer von einem eigenen Progression-Event begleitet wird. Und das, obwohl das letzte bis dahin noch nicht einmal ausgelaufen ist. Das ist etwas, dass tatsächlich nicht hätte sein müssen, zeigt aber, dass Amazon hier sehr den Wünschen der Spieler entgegenkommt.

Ebenso sollten die Änderungen an Würfel und Boss-Rausch den Problemen der Fans perfekt entgegenkommen. Ein großer Kritikpunkt derer ist nämlich, dass viele Aktivitäten zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Der Ebony-Cube bietet nun weniger Grind in schnellerer Zeit, mit mehr Loot.

Das Mai-Update wird außerdem dabei helfen, neue Spieler schneller aufschließen zu lassen und nimmt besonders aus der Level-Phase viel Grind. Hier helfen schon Kleinigkeiten, wie kostenlose Heiltränke in frühen Guardian Raids. Der Mai ist daher definitiv das Highlight der Roadmap – und leider auch das Einzige.

Das alles erwartet euch nur im August

Was ist schlecht an dem Plan? Vereinfacht gesagt, die restlichen 3 Updates. Denn sie alle haben ihre eigenen Probleme und stellen auch als Gesamtbild ein großes Problem dar. Das Juni-Update bringt zwar neue Story mit, doch mit Kayangel auch den nächsten, wichtigen Teil der Endgame-Progression.

Doch genau diese kam erst im April-Update, also nur zwei Monate vorher, durch Brelshaza im Hard-Mode so richtig ins Rollen. Bis Juni mit Brelshaza soweit fertig zu sein, dass die Spieler ihre Sets gesammelt haben, um dann in Kayangel diese verbessern zu können, ist selbst für Hardcore-Spieler recht ambitioniert und setzt die Leute unter Druck.

Der Juli ist dann relativ ruhig, was zum nächsten Problem führt. Denn im August kommen der neue Raid Akkan und die Aeromaner zusammen heraus. Eine Entscheidung, die bereits jetzt in der Community für Aufruhr sorgt (via reddit). Dort werden Stimmen laut, die berechtigterweise fragen, warum man die Aeromancer nicht in den vergleichsweise leeren Juli schiebt, um sie im Zweifelsfall auch direkt für Akkan fertig zu haben.

Das ist besonders deswegen problematisch, weil Amazon den gleichen Fehler mit der Artist und Brelshaza machen wollte. Dort lenkten jedoch ein und brachten die neue Klasse dann einen Monat vor dem neuen Raid. Es bleibt nur zu hoffen, dass es auch diesmal der Juli sein wird, und nicht der ohnehin schon überladene August.

Das dritte Problem ist, zugegeben weise, nicht zwingend eins. Denn die Stimmen in der Community sind dahin gehend geteilter Meinung, unser Autor Mark Sellner sieht es jedoch als Problem. Denn Akkan im August, nur 4 Monate nach dem letzten, neuen Endgame-Gear zu bringen, erscheint vielen zu früh (via reddit).

Selbst wenn man wirklich dran bleibt und täglich spielt, wirkt es sehr ambitioniert bis August mit mehr als einem Charakter Akkan-Hard zu erreichen. Außerdem nimmt er das Spotlight von Kayangel, der im Juni erscheint. Hier haben Spieler also nur zwei Monate Zeit, um sich mit Kayangel warm zu spielen, ihr Set zu upgraden und ihren Charakter dadurch zu verbessern, bevor dann schon der nächste Raid vor der Tür steht.

Wie seht ihr das? Feiert ihr die neue Roadmap von Lost Ark? Geht euch die Progression zu schnell oder sagt ihr, dass Akkan genau richtig platziert ist? Fühlt ihr euch von der Roadmap als aktive Spieler unter Druck gesetzt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

