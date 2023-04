Eins der größten MMORPGs auf Steam will verlorene Spieler zurückholen und neue begeistern – Schmiedet dafür genialen Plan

Lost Ark war zum Release das größte MMORPG auf Steam. Über 1,3 Millionen gleichzeitige Spieler konnte der Titel anlocken. Heute ist jedoch nur noch ein Bruchteil davon übrig. Doch Amazon hat einen genialen Plan, um das wieder zu ändern.

Was ist das Kernproblem von Lost Ark? In den vergangenen Monaten hatte Amazon immer wieder vereinzelte Umfragen durchgeführt, um das herauszufinden. Eine häufig aufkommende Beschwerde ist die Kommunikation zu den Spielern, der sie direkt gegenübertreten.

In einem offenen Brief an die Community erklärt Amazon nämlich nun das Ergebnis dieser Umfragen, und wie man damit in Zukunft umgehen wird. Der Publisher spricht weiter über die Zukunft von Lost Ark bei uns im Westen und verkündet einen Plan, um neue Spieler und Wiederkehrer gleichermaßen zurückzuholen.

Doch was waren die Probleme denn genau? Viele Spieler und auch Amazon selbst nannten die Bots als eins der größten Mankos an dem Spiel. Davon gab es zeitweise richtig viele und man konnte in Anfangsgebieten kaum noch laufen, ohne über Bots zu stolpern. Heute, so Amazon, konnte man knapp 99 % der Bots und deren Einfluss auf die Wirtschaft im Spiel bannen und hat den neuen Zuwachs deutlich besser im Griff.

Des Weiteren nennen die Publisher den großen Aufwand, um überhaupt ins Endgame zu kommen, wo dann der wirklich gute Content von Lost Ark wartet, nämlich die Raids. Gleichzeitig seien die aber auch zu schwierig für Anfänger.

Als letztes Problem widmet sich Amazon im Brief dem enorm hohen Zeitaufwand, den das Spiel für Leute im Endgame kosten kann. All diesen Problemen möchte sich der Publisher in nächster Zeit annehmen und erklärt sogar schon teilweise, wie Amazon das vorhat.

Die Painter ist die letzte Ergänzung bei uns gewesen:

Komplette Level-Phase wird umgeworfen, Raids sollen leichter sein

Wie möchte man neue Spieler zurückgewinnen? Aktuell ist der Weg ins Endgame ein langer, der euch durch 4 verschiedene Tiers oder Itemstufen führt. Bei diesen müsst ihr aktuell jedes Mal euer bereits verbessertes Set gegen ein neues tauschen, dass ihr dann von vorne verbessern müsst.

Das soll bald der Vergangenheit angehören, denn aus den 4 Tiers (302, 802, 1302 und 1340) sollen in Zukunft nur noch 2 werden. Wie genau diese Trennung aussehen wird, ist aktuell noch nicht bekannt, doch der Plan ist eigentlich genial.

Man könnte spekulieren, dass die mittleren beiden Tiers, also 802 und 1302 wegfallen könnten. Dann würde man, beispielsweise, die erste Endgame-Rüstung bis 1100 verbessern und dann direkt das legendäre Set mit 1340 bekommen. Das würde Sinn ergeben und den nervigen Grind, der aktuell am Ende von Tier 2 steht, vollkommen beseitigen.

Im späteren Endgame soll der Gearscore, bei dem man nur Silber zum Verbessern brauch statt Gold, weiter erhöht werden. Amazon gibt an dieser Stelle auch zu, dass die massiven Einschneidungen beim Gold-Verdienen zwar für Bots gedacht waren, aber auch neue Spieler getroffen haben. Darauf müsste man nun reagieren, heißt es in dem Brief.

Der erste Raid im Spiel – Argos

Raids sollen leichter sein und früher kommen: Für diese Theorie sprechen auch weitere angekündigte Änderungen. So soll der erste Raid im Spiel, Argos, deutlich früher auf die Spieler zukommen und zudem um einiges entschärft werden. Er soll praktisch als Übung für spätere Raids dienen und daher nicht mehr so hart bestrafen.

Konkret heißt es, Argos soll keine Wipe-Mechaniken mehr ausführen, also keine Skills, die die gesamte Gruppe aufgrund von Fehlern einzelner tötet. Das würde so früh im Spiel nur die Moral senken, so Amazon.

Man denke auch darüber nach, die ersten beiden Legion-Raids, Valtan und Vykas, auf ähnliche Weise zu überarbeiten, ist dort aber noch nicht auf einen Punkt mit Entwickler Smilegate gekommen.

Details zu den angekündigten Änderungen gibt es bisher noch nicht. Doch bereits diese Woche soll die Roadmap für die zweite Hälfte 2023 erscheinen. Diese könnte einige offene Fragen klären.

Zu viel zu tun, zu wenig Zeit

Was kommt noch? Noch keinen konkreten Plan gibt es bei dem großen, täglichen Workload, den Spieler in Lost Ark bewältigen müssen. Amazon nutzt den Brief aber trotzdem, um der Community zu zeigen, dass man auch an diesen Themen arbeitet.

Man denke darüber nach, tägliche Chaos Dungeons und Guardian Raids von jeweils 2 auf einen zu reduzieren, doch all diese Pläne seien noch nicht spruchreif. Man würde jedoch erkennen, dass das bei Spielern zu Problemen und Stress führe.

In der Übergangszeit kündigten sie jedoch den überarbeiteten Cube an, der in Korea bereits live ist. Dieser soll schon bald ins Spiel kommen und Boss-Rausch und Würfel zu einem vereinen. Das geht dann schneller und gibt mehr Loot, als bisher. Damit möchte Amazon den Spielern entgegenkommen und eine Zwischenlösung anbieten.

Wie geht es konkret weiter? Das wird im Laufe der Woche deutlicher. Der Brief an die Community befasst sich nur mit groben Plänen über das Jahr. Eine Roadmap soll aber zügig folgen. Dort kündigte Amazon bereits eine große Überraschung an.

In einem Teaser auf Twitter sieht man dabei die beiden neuen Klassen Aeromancer und Slayer. Was das zu bedeuten hat, bleibt aber abzuwarten.

Was haltet ihr davon? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.