Lost Ark ändert die Roadmap – Bringt Klasse, die alle wollen, einen Monat früher

Das MMORPG Lost Ark hat eine Änderung der Roadmap bekannt gegeben. Eine neue Klasse sollte erst im April kommen – doch nun erscheint sie doch früher im Spiel.

Um welche Klasse geht es? Bei der neuen Klasse handelt es sich um “die Künstlerin”, oder “Artist”. Diese Klasse kam in der koreanischen Version bereits vor einem Jahr raus und sorgte dort direkt für einen großen Ansturm.

Die Künstlerin ist dabei eine Art Bindeglied zwischen Support- und Schadensklasse. Sie setzt auf einen Pinsel mit verschiedenen Tinten – schwarze Tinte teilt Schaden aus, weiße Tinte heilt Verbündete.

Damit füllt der “Artist” eine Nische, denn in Lost Ark sind Supports rar gesät. Lediglich zwei Supporter auf 23 Klassen sind aktuell verfügbar, die Künstlerin wäre die Nummer drei. Dementsprechend warten gerade Support-Fans auf die neue Klasse, in Lost-Ark-Foren rufen Spieler regelmäßig danach, dass die “Künstlerin” ins Spiel kommen soll (via Lost Ark Forums).

Was sich beim Release der neuen Klasse jetzt ändert

Wann kommt die Klasse “Artist” zu Lost Ark? Lost Ark hatte angekündigt, die neue Klasse erst im April 2023 zu bringen, anstatt wie geplant zwei Monate zuvor. Man wollte erst noch Anpassungen vornehmen, bevor sie in der westlichen Version von Lost Ark erscheint.

Damit ist man aber offenbar schneller fertig geworden, als ursprünglich gedacht, denn nun wurde die Roadmap angepasst. Die neue Klasse soll nun schon im März veröffentlicht werden. Ein genaueres Datum ist allerdings noch nicht bekannt.

Das dürfte nicht schlecht für Überraschung sorgen, denn Anfang Januar verkündete die Community Managerin Roxx noch im Forum, dass sich an dem Termin im April nichts ändern wird (via Lost Ark Forums).

Wie die Entwickler im Blog bekannt gaben, wird die neue Klasse mit einem Powerpass und Fortschritts-Event begleitet ins Spiel kommen. Das soll ähnlich ablaufen wie frühere Express-Events.

Damit kann sich die Lost-Ark-Community zeitnah auf neue Inhalte freuen. Darüber hinaus steht im Februar 2023 bereits die “Jubiläumsfeier” in Lost Ark an und der Kontinent Rowen wird in den Mittelpunkt gestellt.

Dort kämpfen zwei Fraktion um die Vorherrschaft – und ihr müsst euch für eine Seite entscheiden. Im März kommen dann das Schlachtfeld von Tulubik und die neue Klasse.

Übrigens: Im Januar zählte Lost Ark zu den meistgespielten MMORPGs auf Steam.