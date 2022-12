Eigentlich sollte in Lost Ark (Steam) alle 2 Monate eine neue Klasse erscheinen. Nach der Beschwörerin im Dezember kommt die nächste jedoch erst im April 2023. Der vermeintliche Grund dafür ist kurios, denn man müsse ihr erst einmal Hosen anziehen.

Was ist die nächste Klasse? Seit dem Sommer hat das MMORPG Lost Ark alle 2 Monate eine neue Klasse zu uns gebracht. Im November und Dezember hat unsere Version sogar gleich 2 neue Klassen, die Schnitterin und die Beschwörerin erhalten.

Doch mit dieser hohen Frequenz scheint jetzt erstmal Schluss zu sein. Denn aus der Roadmap für 2023 wird klar, dass die nächste Klasse, die Künstlerin, erst im April zu uns kommt. Weiterhin wird in der Roadmap erklärt, dass man sie erst noch auf den westlichen Markt anpassen müsse.

Künstlerin hat zu freizügige Skins, braucht mehr Beinkleidung

Warum verschiebt sie sich? Dabei soll sich Gameplay-technisch nichts an der ersehnten, neuen Support-Klasse ändern, jedoch muss sie sich äußerlich mehr anziehen:

Skins mit zu kurzen Röcken sollen Shorts drunter bekommen

andere Skins sollen um Strumpfhosen erweitert werden

wiederum andere Skinn bekommen schlichtweg längere Hosen

Diese Änderungen kommen bei der Community überhaupt nicht gut an, obwohl es nicht das erste Mal ist, dass das in unserer Version passiert.

Im Januar kommt der Hexer nach Arkesia:

Mehrere Probleme kommen zusammen, Community ist sauer

Warum ist der Release im April ärgerlich? Die nächsten Monate sieht es, laut der Roadmap, leer aus in Arkesia. Neben dem Witcher-Event im Januar und dem neuen PvP-Kontinent zum 1. Geburtstag im Februar kommen in nächster Zeit keinerlei neue Inhalte.

Im April starten dann die nächste Klasse und der nächste Raid gleichzeitig, was vielen Fans nicht gut gefällt. Viele sagen, dass sie sich eine Veröffentlichung der Künstlerin im Februar oder März gewünscht hätten, aus gleich mehreren Gründen.

Die Künstlerin wirkt recht kindlich, daher sollte sie nicht so knapp bekleidet sein, wie in Korea, laut Amazon

Welche Gründe sind das? Zum einen ist die Künstlerin bereits seit dem Release von Lost Ark eine der meistgewünschten Klassen für das MMORPG. In Korea brach sie sogar Rekorde. Viele Fans gingen daher davon aus, dass sie zum einjährigen Jubiläum nach Arkesia kommen würde und sind jetzt enttäuscht.

Außerdem wird bemängelt, dass die neue Klasse gemeinsam mit dem nächsten Raid erscheint. Viele Fans warten auf die Künstlerin, um sie zu ihrem neuen Main zu machen. Würde sie vor dem nächsten Raid zu uns kommen, hätte man Zeit, die Klasse dafür vorzubereiten.

So, kritisieren die Fans, müsse man sich erst wieder mit einer anderen Klassen durch den Raid kämpfen, wenn man nicht hinterherhinken wolle. Das stört viele kommende Künstler-Mains.

„Aus irgendeinem Grund denken sie, die Künstlerin zu verschieben, würde Sinn ergeben“

Was sagen die Fans? Natürlich möchten wir der Community selbst an dieser Stelle auch eine Stimme geben und teilen hier einige Zitate von Fans, die sich mit der Problematik befassen. Sie stammen aus einem großen reddit-Thread, der in 3 Tagen über 650 Kommentare sammeln konnte (via reddit).

DaxSpa7 sagt: “Ich bin so sauer darüber, dass die neue Klasse schon wieder mit dem nächsten Raid kommt. Die Künstlerin vorher zu bringen, im Februar zum Geburtstag oder auch im März, wäre SO gut gewesen.”

iHEARTeueyoug schreibt: “Sie verschieben die Klasse wirklich, weil sie ihr Hosen anziehen müssen, ich lache mir den Arsch ab.”

Firedown31 sagt: “Es ist wahnsinnig, dass die Künstlerin nicht im Februar kommt. Dann hätten die Leute Zeit gehabt, ihre Charaktere für den neuen Raid vorzubereiten. Jetzt müssen sie noch länger warten, um in feste Gruppen zu kommen. Das ist doch einfach nur doof.”

MeatHook96 schreibt: “Sie haben hoffentlich ein paar coole Events bereit für das 1. Jubiläum, denn aus irgendeinem Grund denken sie, die Künstlerin zu verschieben, würde Sinn ergeben. Keine Ahnung, woher sie diese Daten nehmen, aber das wird richtig viele Leute ärgern.”

Was haltet ihr von der Entscheidung, die Künstlerin in den April zu verschieben? Findet ihr ebenfalls, dass sie sonst zu unangebracht für den westlichen Markt angezogen wäre? Schreibt es uns gerne in die Kommentare, hier bei MeinMMO.

