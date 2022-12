Die 7 größten MMORPGs vor 2023, laut Google

Zum Jahresende haben wir von MeinMMO uns angeschaut, welche MMORPGs Google zufolge am Beliebtesten sind. Das sind die Ergebnisse.

Nächstes Jahr kommen mit Titeln wie Throne and Liberty und Blue Protocol sehr spannende Games im MMORPG-Genre dazu. Wir blicken nun auf die Spiele, die in den vergangenen 12 Monaten wichtig waren.

Wie ist diese Liste entstanden? Für unser Ranking haben wir die Namen bekannter MMORPGs in Google Trends geworfen und miteinander verglichen. Die, zu denen am häufigsten etwas gesucht wurde, stellen wir vor.

Zudem beschränken wir uns dabei auf MMORPGs, die 2022 bereits erschienen sind. Suchergebnisse zu zukünftig erscheinenden Spielen haben wir nicht berücksichtigt.

Platz 7: Guild Wars 2

Entwickler: ArenaNet | Plattform: PC | Release: 2012 | Modell: Free2Play, später Buy2Play

Was ist das für ein Spiel? Guild Wars 2 ist ein MMORPG, das bereits ein paar Jahre auf dem Buckel hat, aber immer noch sehr beliebt ist. Dieses Jahr feierte es seinen 10. Geburtstag und erschien auf Steam.

Es bietet eine fortlaufende Story mit Gebieten, die sich stetig verändern. Ihr könnt von Anfang an tun, was ihr wollt. Das Endgame beginnt mit dem Start.

In der offenen Welt erwarten euch keine klassischen Quests, sondern ihr erkundet die Umgebung. Dabei trefft ihr auf “Herzen”, ein Ersatz für Quests. Ein Herz muss gefüllt werden, indem ihr Aufgaben erledigt. Meist stehen euch aber unterschiedliche Optionen zur Verfügung, um das Herz zu erledigen.

Zusätzlich findet ihr überall in der Welt Events vor. Manche haben einen Timer, andere reagieren auf Aktionen innerhalb der Karte. Vereinzelte Welt-Events sind dabei so groß, dass sie das gesamte Gebiet beeinflussen.

Guild Wars 2 ist kostenlos, allerdings nur das Grundspiel. Die Erweiterungen End of Dragons, Path of Fire und Heart of Thrones müsst ihr einmalig kaufen.

Platz 6: RuneScape

Entwickler: Jagex Games | Plattform: PC, Mobile | Release: 2001 | Modell: Free2Play

Was ist das für ein Spiel? RuneScape ist ein MMORPG, das es mittlerweile in 2 Versionen gibt: Die Standart-Variante sowie die Oldschool-Version aus dem Jahr 2013, die auf dem Stand des Spiels von 2007 ist. Bereits seit über 20 Jahren erfreut sich RuneScape großer Beliebtheit.

Ihr erstellt einen Charakter, müsst euch aber auf keine feste Klasse beschränken. Dann betretet ihr eine mittelalterliche Fantasywelt, wo ihr uralten Legenden auf den Grund geht.

Dabei könnt ihr entscheiden, ob ihr tiefe Dungeons erkundet, gegen Monster kämpft und Schätze bergt oder als Schmied die Abenteurer mit Waffen versorgt. Ihr könnt sogar eure eigene Farm aufbauen und dort leben.

Es erhält regelmäßige Updates, vor kurzem wurde erstmalig ein neuer Skill angekündigt. Ihr könnt RuneScape auf Steam und mittlerweile sogar auf eurem Handy spielen.

Platz 5: Black Desert

Entwickler: Pearl Abyss | Plattform: PC, Mobile, PS4/PS5, Xbox | Release: 2014 | Modell: Buy2Play

Was ist das für ein Spiel? Black Desert Online ist ein koreanisches MMORPG, das euch viele Freiheiten bietet. Ihr schließt Quests ab oder tötet viele Monster, wobei ihr anfangs recht schnell levelt. Im höheren Levelbereich dauert das Leveln allerdings quälend lange.

Im Endgame geht es vermehrt um PvP, besonders, weil das ab Level 50 PvP in der Open World möglich ist. Zudem gibt es weitere PvP-Inhalte, wie beispielsweise Arenen.

In der offenen Welt könnt ihr 11 verschiedene Life Skills, wie Angeln und Holzfällen erlernen. Außerdem könnt ihr NPCs anheuern und für euch arbeiten lassen. Auch Housing bietet das MMORPG.

Das Besondere an Black Desert Online ist das actionreiche Kampfsystem, bei denen ihr im Kampf verschiedene Tastenkombinationen drückt, um Skills auszuführen. Die Fähigkeiten sind oftmals riesig und kommen mit einem regelrechten Effekt-Gewitter daher.

Platz 4: The Elder Scrolls Online

Entwickler: ZeniMax | Plattform: PC, PS4/PS5, Xbox, Stadia | Release: 2014 | Modell: Buy2Play

Was ist das für ein Spiel? The Elder Scrolls Online, kurz ESO, spielt im Elder-Scrolls-Universum. Es bietet bekannte Orte als Setting, darunter Skyrim und Oblivion. Das MMORPG wirft euch in die Welt Tamriel, wo ihr auf jedem beliebigen Level Inhalte erledigen könnt. Es setzt dabei besonders auf Single-Player.

ESO erhält jedes Jahr 3 DLCs und eine große Erweiterung. 2019 drehte sich dabei alles um Elsweyr, den südlichen Teil der Spielwelt, und Drachen. 2020 hingegen ging es in Richtung Himmelsrand, um das Schwarze Herz von Skyrim zu entdecken.

2021 stand wiederum im Zeichen von Oblivion und Spieler kämpften gegen den Daedra-Fürsten Mehrunes Dagon. Dieses Jahr erschien die Erweiterung High Isle mit politischen Intrigen und einem Fokus auf die Bretonen.

Zusätzlich bietet es eine vertonte Story, PvP-Inhalte, Housing und abwechslungsreiche Dungeons.

Platz 3: Final Fantasy XIV

Entwickler: Square Enix | Plattform: PC, PS4/PS5 | Release: 2010 | Modell: Buy2Play + Abo

Was ist das für ein Spiel? Final Fantasy XIV, kurz FFXIV, ist das MMORPG der Spielreihe. Früher gab es mit Final Fantasy XI mal ein anderes, das sich aber nicht lange hielt.

In FFXIV erstellt ihr einen Charakter, mit dem ihr zwischen verschiedenen Klassen wechseln könnt, indem ihr andere Waffen anlegt. Es gibt zahlreiche Quests zu erledigen, die euch im Level stetig voranbringen.

Ihr absolviert tägliche Dungeons und Raids, durch die ihr ebenfalls levelt und dabei nützliche Dinge erhaltet. Es gibt Pets, Reittiere, viele verschiedene Waffen und Materialien fürs Crafting. Auch Housing ist für manche Spieler ein wichtiger Teil des MMORPGs – Aber kein muss. Allgemein lässt euch FFXIV neben der Story viele Freiheiten.

Den ersten Teil “A Realm Reborn” könnt ihr kostenlos mit ein paar Einschränkungen anspielen, danach braucht ihr ein kostenpflichtiges Abonnement und müsst die Erweiterungen kaufen. Es gibt Heavensward, Stormblood, Shadowbringers und die neuste Erweiterung Endwalker.

Platz 2: Lost Ark

Entwickler: Smilegate | Plattform: PC | Release: 2022 | Modell: Free2Play

Was ist das für ein Spiel? Lost Ark ist ein koreanisches MMORPG, das vom Gameplay stark an Diablo 3 erinnert. Ihr erstellt einen Charakter und betretet die Welt Arkesia, die ihr in einer ISO-Perspektive seht.

In der Story von Lost Ark müsst ihr 7 Archen finden, für die ihr verschiedene Kontinente bereist. Anfangs geht es nur um die Geschichte, mit Level 50 erreicht ihr das Endgame. Dann gilt, tägliche Inhalte zu absolvieren, um Materialien zu sammeln, mit denen ihr euer Itemlevel verbessert. Das Level erhöht sich bis dahin sehr schnell, danach aber kaum.

Je nach Itemlevel könnt ihr dann auf den nächsten Kontinent reisen und die Story weiterspielen. Später wird das Farmen von Gold wichtig, weshalb ihr euch mit anderen Spielern in schwierige Inhalte begebt.

Außerdem gibt es viele Sammelgegenstände, die euch nützliche Belohnungen für euren Charakter einbringen. Für manche davon segelt ihr von Insel zu Insel und erledigt Aufgaben, für andere müsst ihr besondere Pflanzensamen einsammeln – die Mokokos.

Von den MMORPGs, die 2022 erschienen sind, ist Lost Ark vermutlich am Beliebtesten. Allerdings hatte das Spiel zwischendurch sehr große Probleme mit Bots, die noch immer nicht vollständig gelöst sind.

Platz 1: World of Warcraft

Entwickler: Blizzard | Plattform: PC | Release: 2004 | Modell: Buy2Play + Abo

Was ist das für ein Spiel? World of Warcraft ist der absolute Klassiker unter den MMORPGs und das Meistgespielte unter ihnen. Es bietet Quests, Dungeons, Raids, Haus- und Reittiere, PvP, Erfolge und Sammelgegenstände. Im Kampfsystem setzt auf es klassisches Tab-Targeting.

Aktuell gibt es 2 Versionen von WoW: Das “normale”, das immer den Namen der aktuellsten Erweiterung trägt, und WoW Classic. Dabei handelt es sich um eine Neuauflage des Ursprungsspiels. Bei Classic gibt es nochmal 3 Versionen, je nachdem, auf welchem Stand das MMORPG sein soll.

WoW nutzt eine Comic-Grafik, die über die Erweiterungen hinweg immer wieder verbessert wird. An manchen Stellen zeigt sich trotzdem das Alter, immerhin feierte WoW kürzlich seinen 18. Geburtstag.

WoW erhält regelmäßige Updates und große Erweiterungen, aktuell ist die Erweiterung Dragonflight in aller Munde. Dort startet gerade die erste Season. Zudem werden unterschiedliche Klassen und Inhalte generft oder gebufft.

Was sagt ihr zu unserer MMORPG-Liste nach Google-Trends? Welche der Spiele spielt ihr derzeit oder habt sie mal ausprobiert? Spielt ihr lieber Classic-Versionen oder eher die aktuellste Version eines MMORPGs? Welches ist euer Favorit? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!

