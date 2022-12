Einige Dungeons in WoW Dragonflight sind gerade einfach zu brutal – Blizzard reagiert mir starken Nerfs

Call of Duty probiert sich an einem neuen PvE-Modus und bringt zur Mid-Season 1 von Modern Warfare 2 seinen allerersten Raid.

Die Community reagiert positiv auf die Änderungen. Dort wird etwa begrüßt, dass die Gegner im Angriff der Nokhud zukünftig nicht mehr so lästig sind. Vor allem bei der Grabstätte sei es grauenhaft gewesen, gegen bestimmte Gruppen anzutreten (via reddit ).

Die Entwickler erklären zu den Änderungen, dass man erst einmal nicht zu viel ändern wolle, da sich die Spieler noch an die neue Season, die Affixe und Dungeons gewöhnen müssen. Die aktuellen Probleme in den Dungeons seien aber gravierend genug für einen Nerf.

Ihr erfahrt in unserer Übersicht die wichtigsten Änderungen in Season 1 von Dragonflight . Der Trailer fasst die neuen Features in Dragonflight zusammen:

Nun kommt Blizzard mit einem Nerf, der diese beiden Dungeons und noch 5 weitere treffen soll. Die Änderungen gehen mit dem nächsten wöchentlichen Reset am 21. Dezember in Europa live.

Um welche Dungeons geht es? Das Rubinlebensbecken und die Algeth’ar-Akademie sind in der ersten Woche von Season 1 in WoW Dragonflight gerade die absoluten Horror-Szenarien für viele Spieler. Die Dungeons fordern teilweise hunderte Tote und mehrere Stunden bis zum Abschluss .

Insert

You are going to send email to