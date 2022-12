2 neue Dungeons in WoW Dragonflight sorgen gerade für Frust und hunderte Tode: „Das ist brutal“

Season 1 hat endlich die mythischen Schlüsselsteindungeons für WoW Dragonflight geöffnet. Viele Spieler versuchen nun, möglichst hohe Schlüssel abzuschließen. Zwei der Dungeons sind aber so hart, dass es sogar schon Comics darüber gibt, was für eine Qual sie darstellen.

Was sind das für Dungeons? Das Rubinlebensbecken und die Algeth’ar-Akademie sind 2 der 8 Dungeons, die in Season 1 von Dragonflight in der Mythic+-Rotation sind. Neben diesen sind nur der Angriff der Nokhud und das Azur-Gewölbe aus Dragonflight neu, die anderen Dungeons kommen aus alten Erweiterungen.

Das Rubinlebensbecken und die Algeth’ar-Akademie sorgen im Moment aber für haufenweise Memes und Thread im subreddit von World of Warcraft. Die Spieler beschweren sich, dass die beiden Dungeons zu hart sind.

Mythic+ erfordert, dass ihr Dungeons in vorgegebener Zeit mit zusätzlicher Schwierigkeit abschließt. Genau das scheint aber ab einer gewissen Stufe für die meisten Spieler im Moment einfach nicht möglich zu sein. Selbst der beliebte Webcomic Dark Legacy Comics hat dazu einen neuen Strip veröffentlicht:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Wie hart sind die Dungeons? Für das Rubinlebensbecken etwa sind 30 Minuten vorgegeben. Ein Spieler zeigt aber ein Bild, bei dem er mit seiner Gruppe erst nach 141 Minuten fertig war. Dabei hat die Truppe stolze 192 Tode angesammelt. Kudos an dieser Stelle fürs Durchhaltevermögen.

Ähnlich sieht es bei der Akademie aus. Dort zeigt ein Nutzer, seinen Abschluss nach über 100 Minuten mit 123 Toden im Team. Der Timer erfordert hier 32 Minuten für eine Aufwertung des Schlüssels.

Die beiden Posts sind nicht die einzigen. Im Moment sind die Dungeons eines der größten Themen im subreddit und es teilen immer mehr Spieler ihre kläglichen Ergebnisse.

Ihr findet in unserem Special alle Infos zu Dragonflight. Im Trailer seht ihr noch einmal die wichtigsten Features im Überblick:

„Liegt es an mir oder sind die M+-Dungeons die Hölle für Caster?!“

Was macht die Dungeons so hart? Die Season ist jetzt zu Beginn der Erweiterung ohnehin etwas härter, weil den Spielern schlicht das Gear fehlt. Kaum jemand trägt die Sets aus dem Raid oder bereits nennenswerte Ausrüstung aus den Dungeons.

Zu sehen ist das etwa am DPS-Ranking der Season, bei dem es noch starke Schwankungen gibt und bei dem noch viel Luft nach oben ist. Das wird sich vermutlich erst mit dem Reset ab dem 21. Dezember ändern, wenn hier das erste Mal die Große Schatzkammer geöffnet werden kann.

Gerade bei den beiden genannten Dungeons kommen aber weitere Faktoren dazu, die sie für den Augenblick nahezu unspielbar machen:

Der Affix „Bebend“ sorgt dafür, dass Caster und Heiler ihre Zauber oft unterbrechen müssen, um nicht gesperrt zu werden.

Zugleich gibt es in beiden Dungeons Gegner, die von sich aus Zauber unterbrechen können. Man kommt also oft einfach nicht zum Zaubern.

Dazu verfallen alle Nicht-Bosse („Trash“) ab 30 % Lebenspunkte in eine Rage und verursachen mehr Schaden, was nur wenige Klassen verhindern können. Verstärkt macht Trash auch noch stärker.

Bestimmte Gegner wie die Drachen im Rubinlebensbecken sind an sich schon grenzwertig, was den Schaden angeht. Durch die Kombination an Affixen und Effekten teilen sie zuweilen nahezu unheilbaren Schaden aus oder töten Spieler schlicht sofort.

Hier könnt ihr abstimmen, welchen Dungeon ihr in Season 1 am besten findet:

In der Akademie klagen viele Spieler über den „Baum-Boss“ das Überwucherte Urtum. Dieser hat ziemlich fiese Mechaniken wie einen stapelbaren Gift-DoT, wenn die Adds nicht richtig gespielt werden. Da nächste Woche der Affix „Tyrannisch“ ansteht, der Bosse verstärkt, sehen viele Spieler hier schwarz für den Dungeon.

Ist ein Durchkommen überhaupt möglich? Einige Spieler berichten, dass sie in ihren Gruppen explizit sagen: “Macht langsam, pullt Gruppe für Gruppe. Es reicht, wenn wir den Schlüssel in der Zeit spielen, und wenn wir nur noch eine Sekunde übrig haben.” So sei es durchaus machbar.

Anpassungen seitens Blizzard sind im Moment noch nicht in Aussicht. Dafür gibt es starke Buffs für 7 Klassen, die möglicherweise dafür sorgen, dass die Schlüsselsteine etwas leichter werden.

Es gibt aber auch von Heilern generelle Klagen darüber, dass sie gerade einen ziemlich harten Job haben. Heiler wurden in Dragonflight passiv generft und gerade jetzt, zu Beginn der Erweiterung, sei es schwer schrittzuhalten.

Diese Erfahrung kann ich vollauf teilen. Als Rufer springe ich im Moment ziemlich oft als Heiler ein, sei es in Mythic+ und sogar im Raid, weil die Heilung stellenweise einfach nicht reicht. Im Moment ist Heilen wirklich ein Kampf, aber das ist erfrischend anders:

Der erste Raid in WoW Dragonflight belastet unsere Heiler, aber ich habe so viel Spaß wie lange nicht