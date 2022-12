Der erste Raid in WoW Dragonflight belastet unsere Heiler, aber ich habe so viel Spaß wie lange nicht

Mit Season 1 startete der erste Raid in WoW Dragonflight, das Gewölbe der Inkarnationen. MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus hat sich den Schlachtzug angesehen und direkt durchgespielt – naja, fast zumindest. Denn ein paar Stellen sind richtig knackig.

Vor dem Release von Dragonflight habe ich schon prophezeit, dass WoW nach 12 Jahren des Sterbens wieder alles richtig macht. Nun ist die neue Erweiterung vor etwas über 2 Wochen erschienen.

In meinem ersten Rückblick habe ich geprüft, ob Blizzard mit Dragonflight wieder auf dem richtigen Weg ist. Mein Fazit war: ja, wenn man an ein paar Sachen feilt. Jetzt bin ich recht sicher, dass ich richtig liege.

Denn jetzt ist Season 1 von Dragonflight da und damit Mythic+-Dungeons, neue Events und endlich der erste Raid, das Gewölbe der Inkarnationen. Das habe ich mir natürlich alles sofort angeschaut und bin begeistert, obwohl meine Gilde und ich richtig zu kämpfen hatten. Oder eher: gerade weil wir richtig zu kämpfen hatten.

Der neue Raid ist so schwer wie seit Jahren keiner mehr

Als Progress-Gilde haben wir drei Raid-Abende pro Woche: Mittwoch, Donnerstag und Montag. Direkt nach dem ersten Abend hatte ich selbst den Eindruck, dass das Gewölbe doch einen guten Ticken schwerer ist als die Raids der letzten Erweiterungen.

Den Eindruck hatten die meisten meiner Gilden-Kollegen ebenfalls. Dabei kamen wir diesmal im Prinzip genauso weit wie in Shadowlands auch: alle Bosse bis auf den Endboss am ersten Abend, die meisten davon im ersten Versuch.

Trotzdem bieten die Bosse eine ganz andere Herausforderung. Wir haben weniger herumgeblödelt, waren sehr konzentriert, einfach weil wir das sein mussten. Prominentes Beispiel: Sennarth, die gefrorene Spinne.

Nicht nur rennt der Boss ständig weg und wir jagen ihm im Ring einer Arena hinterher, es gibt auch noch Treppen (den Endgegner jedes Heilers) und vor allem Eisflächen. Die machen aber nicht einfach nur langsamer, sondern unterwerfen Bewegungen einer neuen Physik.

Das heißt: Beschleunigung ist langsam, aber ist man mal in Fahrt, kann man nur noch schwer bremsen. Damit muss man erst mal klarkommen, denn:

mal eben Fähigkeiten ausweichen geht nicht

der Gruppe nachsetzen, wenn man den Anschluss verpasst hat, wird knifflig

zugleich kann man mit genug Schwung in der Bewegung zaubern, während man automatisch anderen Sachen ausweicht

Die Mechanik ist ziemlich schwierig, aber verdammt cool, wenn man sie meistern kann. Etwas Ähnliches gibt es bei den meisten Bossen. Die waren aber nicht der einzige Punkt, weswegen wir das Gefühl hatten, der Raid sei schwerer als sonst.

Wir sterben zu oft – „Ich heile mal mit“

Heiler haben im Moment noch Schwierigkeiten mit dem Heilen, vor allem, weil die Ausrüstung fehlt. Wenig hilfreich ist, dass viele DPS-Spieler – mich eingerechnet – noch bei Fehlern darauf vertrauen, dass die Heiler das schon auffangen.

Können sie aber nicht.

Denn dazu kommt, dass Heiler es in Dragonflight generell schwerer haben. Das ist so gewollt und geplant, aber bis zum Raid hat von uns niemand wirklich auf dem Schirm gehabt, wie ausschlaggebend das ist.

Alle haben enorm viele Lebenspunkte, die Heilzauber fangen aber nicht mehr so viel auf. Es muss also mehr gepumpt werden. So viel, dass wir bei Heilern aufstocken mussten, sogar ziemlich krass.

Mit 30 Leuten im Raid haben wir den 2. Boss erst einmal mit fünf Heilern versucht. Nach zwei Versuchen habe ich selbst umgespecct – schließlich spiele ich die neuen Rufer, das erste Mal seit 12 Jahren wieder einen Caster. Und Heilen wollte ich sowieso ausprobieren.

Auch das reichte nicht. Unser Raid-Leiter, ein Schamane, musste schließlich ebenfalls aushelfen. Dann klappte es schließlich. Bei uns ist es ein Running-Gag, dass der Chef heilen muss, damit es klappt. Viele First-Kills haben wir nur so geschafft.

Diesmal war aber einfach die Heil-Anforderung enorm. Ob da so bleibt, werden wir sehen. Ich fänd’s aber sehr cool, wenn man in Dragonflight wieder häufiger durchmischen muss. Nebenbei: ich habe im Kill-Try tatsächlich die meiste Heilung rausgehauen. Der Rufer ist einfach der Hammer!

Mit 8 Bossen ist der Raid vergleichsweise klein, was noch einmal dafür spricht, dass das Gewölbe ein Stück knackiger ist als seine Vorgänger. Wir haben in 2 Raid-Abenden übrigens Raszageth noch nicht legen können, dafür schon die ersten Bosse auf heroisch bezwungen.

Übrigens muss ich Cortyn zustimmen: Raszageth ist jetzt schon ein besserer Gegner als es der Jailer in 2 Jahren war.

An Mythic+ muss ich mich ganz neu gewöhnen

Vorbereitend für den Kill ist bei uns nun der Auftrag: M+ farmen. Mit Season 1 kamen auch die Schlüsselstein-Dungeons, darunter 4 der neuen Dungeons und 4 aus den Erweiterungen der letzten Jahre. Dort lässt sich wieder richtig guter Loot bekommen.

Eigentlich sollte ich das noch gewohnt sein, schließlich ist Mythic+ eine Aktivität, die man als aktiver PvE-Spieler bis zum Ende grindet. Dragonflight hat aber auch hier ordentlich an der Schwierigkeit angezogen.

Derzeit knabbere ich noch an 10er Keys, was auch daran liegt, dass ich wirklich großes Pech habe beim Looten. Und Tanks haben offenbar ziemliche Probleme, ihren Job zu machen – was daran liegen mag, dass sie hart generft wurden.

Trotzdem bin ich bisher von Season 1 wirklich überzeugt und habe wieder Lust auf WoW. Die neuen Dungeons machen Spaß, auch wenn ich noch nicht alle gesehen habe, und ich sehe jetzt schon die Möglichkeit für verrückte Taktiken und Skips, die bald aufkommen werden.

Shadowlands hat mit Season 4 einen guten Abschluss befunden. Das finden sogar große Kritiker wie Bellular. Und Dragonflight knüpft genau daran an. 2 Wochen nach Release habe ich haufenweise Dinge zu tun, kann mich an allen Ecken verbessern und fühle mich zugleich nicht so, als müsste ich langweilige Aktivitäten verfolgen. Ich kann tun, was ich will und werde immer irgendwie besser.

Ein paar Ausnahmen gibt es. Ich muss etwa als Juwelier ein ziemlich seltenes Rezept jagen, das jeder in meiner Gilde braucht. Und es will einfach nicht droppen … aber das ist Meckern auf hohem Niveau. Bis jetzt finde ich: aus Raider-Sicht ist Dragonflight ein großer Erfolg.

Erstaunlicherweise ist sogar Cortyn eine ähnliche Meinung, obwohl wir uns oft uneinig sind. Unser Lore-Dämon hat aber einen anderen Ansatz:

