Beliebtes MMORPG bekommt zum 1. Mal in 10 Jahren einen neuen Skill, weil 150.000 Fans das wollen

Oldschool RuneScape ist, wie der Name schon sagt, so richtig oldschool. Das Game ist in der Regel auf dem Stand vom RuneScape des Jahres 2007 und erschien Anfang 2013, um die alte Zeit wieder aufleben zu lassen. Doch nun kommt ein komplett neuer Skill in das MMORPG, erstmals seit 10 Jahren.

Warum ist ein neuer Skill so besonders? RuneScape ist ein wahres MMORPG-Urgestein. Ursprünglich erschien das Spiel bereits im Januar 2001 und ist bis heute sehr erfolgreich. Momentan gibt es zwei Versionen des MMORPGs, das „normale“ RuneScape und das 2013 erschienene Oldschool RuneScape.

Oldschool RuneScape ist auf dem Stand des Spiels aus dem August 2007, womit richtig viele Fans auch super zufrieden sind, denn das Spiel findet sich seit seinem Release vor fast 10 Jahren regelmäßig in allen relevanten MMORPG-Top-Listen.

Es gab zwar immer wieder einmal Verbesserungen, die implementiert wurden, obwohl sie neuer waren, doch einen neuen Skill gab es in der gesamten Zeit von Oldschool RuneScape nicht. Das soll sich nun ändern, weil die Community das will.

Wie kam es dazu? Nachdem der Wunsch nach einem neuen Skill schon häufiger in der Community aufkam, haben die Entwickler eine Abstimmung gestartet. An dieser haben 191.000 Fans teilgenommen. Ganze 80,9 % davon sprachen sich für den neuen Skill aus.

Ganz ohne zu wissen, was das überhaupt für eine Fähigkeit sein soll. Denn das möchten die Entwickler gemeinsam mit der Community erst im nächsten Schritt entscheiden.

Im Laufe des Jahres 2023 soll der Skill dann in Oldschool RuneScape implementiert sein, ganze 10 Jahre nach dem Launch des MMORPGs.

Der neue Skill entsteht gemeinsam mit den Spielern

Wie entsteht der neue Skill? Was das genau für einer wird, ist aktuell noch nicht klar. Doch die Entwickler bauen den Skill in einer aufwändigen Entwicklungsphase gemeinsam mit der Community. Wie das im Detail funktioniert, erklärt Community Manager Ayiza in einem Video (via YouTube).

Demnach soll es in der nächsten Stufe weitere Umfragen dazu geben, welche Art Skill man eigentlich im Spiel haben möchte und in welche Richtung die Entwicklung gehen soll. Danach möchte man mehrere verschiedene Skills pitchen und die Spieler erneut darüber abstimmen und diskutieren lassen.

Im nächsten Schritt wird sich dann für einen Skill entschieden, welcher im Anschluss weiter verfeinert wird und die Community soll erneut darüber abstimmen. Erst danach möchten sich die Entwickler final auf den ausgewählten Skill festlegen und ihn in einer Betaphase ins Spiel bringen.

Was sagt die Community? In einem Thread auf reddit wird das Thema natürlich heiß diskutiert, daher möchten wir an dieser Stelle auch einige Fans zu Wort kommen lassen (via reddit):

BoogieTheHedgehog schreibt: „Das Ergebnis ist wahnsinnig gut, sogar höher als die 78 %, mit denen sie gerechnet hatten. Die große Frage ist jedoch, ob sich jemals etwas finden werden, mit dem alle Ja-Voter einverstanden sind.“

Ploki122 sagt: „Das ist übrigens die Abstimmung mit den meisten Teilnehmern überhaupt. Generell haben bisher erst zwei Abstimmungen über 100.000 Stimmen erhalten, und der neue Skill ist noch größer als der Ironman-Modus.“

philly4yaa freut sich: „Bingo! Das ist ein großartiges Ergebnis von der Community. Endlich bekommen wir einen neuen Skill!“

Spielt ihr selbst aktuell RuneScape und habt eine Meinung zu dem Thema? Seid ihr vielleicht selbst betroffen und möchtet an der Umfrage zum neuen Skill teilnehmen? Oder habt ihr eventuell nein zum Skill gesagt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

