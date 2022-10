Ein britisches MMORPG macht sich sehr böse über die gescheiterte Politikerin Liz Truss lustig

In Pokémon GO könnt ihr gegen Team GO Rocket kämpfen. Wir zeigen euch, wie ihr das Rocket-Radar sammeln könnt und die Rocket-Bosse findet.

Dass die Politikerin aber die Wirtschaft in Old School Runescape retten kann, glaubt man nicht. Sicher würde sie aufgeben, bevor sie das Endgame erreicht, unkt ein Twitter-Nutzer.

Man vermutet, dass hinter dem Tweet auch Bitterkeit sitzt. Denn die Entwickler von Old School Runescape haben ihr Hauptquartier in Cambridge, auch dort spürt man die gestiegenen Kosten im Alltag.

Am 20. Oktober gab Truss ihren Rücktritt bekannt – nach nur 45 Tagen im Amt. Man geht davon aus, dass am 25. Oktober ein neuer Premierminister übernimmt.

Liz Truss hatte vor, die Folgen der Energie-Krise und die so gestiegenen Kosten der Lebenshaltung zu mindern, indem sie Energie-Deckel einführte, drastische Steuersenkungen beschloss und neue Schulden aufnahm. Gerade mit dem Versprechen, die Steuern zu senken, wurde Truss in der Öffentlichkeit stark verknüpft. Das sollte die Wirtschaft Großbritanniens ankurbeln.

In dem Tweet bewirbt Old School Runescpae seine „Fresh Start Worlds“: Das sind „noch leere“ Server, bei denen man zusammen mit allen anderen neu anfangen kann, um nicht gleich gegen Leute zu spielen, die auf dem Server schon seit Jahren aktiv sind und sich einen Machtvorsprung im MMORPG aufgebaut haben.

Wie macht sich das MMORPG über sie lustig? Das MMORPG Old School Runescape veröffentlichte am 20. Oktober 2022 einen Tweet. Der Tweet kam eine Stunde, nachdem Truss auf Twitter ihren Rücktritt angekündigt hatte (via twitter ).

Das MMORPG Old School Runescape (Steam) hat sich auf Twitter mit der gescheiterten Premierministerin von Großbritannien, Liz Truss, beschäftigt. Truss kündigte nach nur 45 Tagen im Amt ihren Rücktritt an, nachdem sie große Pläne, die Wirtschaft zu reformieren, größtenteils zurücknehmen musste.

