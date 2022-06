Lost Ark: Omnium Sterne sammeln und abgeben – So geht’s

Insgesamt gibt es 6 Omnium Sterne, auf Englisch Omnium Stars in Lost Ark. Ihr habt damit also weniger zu tun, als beispielsweise alle 15 Riesenherzen zu farmen .

Omnium Sterne sind Sammlerstücke in Lost Ark , die ihr in Punika bekommt und gegen andere wertvolle Belohnungen eintauschen könnt. Wir von MeinMMO zeigen euch, wo ihr welchen Omnium Stern erhaltet.

Insert

You are going to send email to