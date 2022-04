So nutzt ihr Juwelen in Lost Ark richtig: Freischalten, verschmelzen und ausrüsten

Was sagt ihr zu den Juwelen? Habt ihr schon eure Wunsch-Juwelen angelegt? Wie hoch konntet ihr sie bereits verschmelzen? Setzt ihr eher auf Abklingzeiten oder auf verstärkten Schaden? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!

Wie kann ich sie ausrüsten? Mit einem Rechtsklick rüstet ihr das Juwel aus. Ihr könnt insgesamt 11 Stück ausrüsten. Wichtig zu wissen ist aber, dass sie nicht stacken. Ihr könnt also nur ein Juwel pro Attacke auswählen. Um 40 % mehr Schaden zu erreichen, braucht ihr also eins auf der maximalen Stufe und nicht mehrere mit einer Schadenserhöhung.

