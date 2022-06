Mounts in Lost Ark: So bekommt ihr alle kostenlosen Reittiere

Auch bei diesem Mount handelt es sich um ein Geschenk von Amazon und Smilegate. Nach langen Wartungsarbeiten fanden alle Spieler mehrere Auswahltruhen in ihrem Inventar. Darunter gab es das fliegende Mokoboard in verschiedenen Farben.

Ihr bekommt das Mount, indem ihr den Abenteuerfolianten in Ost-Luterra zu 40 % abschließt. Mehr zum Abenteuerfolianten könnt ihr in unserem Guide dazu nachlesen.

Das Chamkuri ist ein Küken und erinnert ein Wenig an die Chocobos aus Final Fantasy. Ihr erhaltet das Mount, indem ihr die Questreihe in Rohendel abschließt, also relativ früh. Deshalb begegnet euch dieses Reittier vermutlich recht häufig.

