Lost Ark: Alle Infos zum Abenteuerfolianten – So holt ihr euch nützliche Belohnungen

Überall in Lost Ark trefft ihr auf NPCs, zu denen ihr eine Beziehung aufbauen könnt. Beim Launch sind es mehr als 70 Stück. Durch Geschenke, Emotes, Quests und Lieder erhaltet ihr Ruf und werdet von den NPCs schließlich belohnt. Pro Tag stehen euch allerdings eine begrenzte Anzahl an Beziehungsaktionen zur Verfügung.

So vervollständigt ihr den Abenteuerfolianten: Durch die Hauptquests füllt ihr unterwegs etwa 10–20 % auf jedem Kontinent. Wer Lost Ark im Hinblick auf Vollständigkeit spielen will, sollte sich aber die Zeit nehmen, nochmal auf der ein oder anderen Map vorbeizuschauen.

Insert

You are going to send email to