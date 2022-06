Lost Ark: Gold legal kaufen – So geht’s und das müsst ihr beachten￼

Achtet jedoch darauf, dass die Gegenstände wirklich handelbar sind. Ihr könnt dies im Interface sofort sehen. Zieht ihr die Skins außerdem einmal selbst an, werden sie automatisch nicht mehr handelbar. Ihr müsst sie also zwingend blind verkaufen.

Wie funktioniert der Kauf von Kostümen? Diese Methode ist etwas unsicherer, was den Erfolg angeht, kann euch jedoch viel mehr Gold einbringen. Die Idee ist, handelbare Gegenstände aus dem Shop zu kaufen und dann auf dem Marktplatz an andere Spieler zu verkaufen.

Wie funktioniert die Währungstauschbörse? In der Währungsumtauschbörse tauscht ihr Königliche Kristalle in Gold – allerdings mit einem Umweg. Denn andere Spieler können nicht direkt Königliche Kristalle kaufen, sondern nur die Blauen Kristalle.

Im Anschluss daran habt ihr zwei Optionen: Wahlweise betretet ihr die Währungstauschbörse und tauscht Königliche Kristalle direkt in Gold oder ihr kauft euch Kostüme und verkauft diese im Auktionshaus für Gold an andere Spieler.

So könnt ihr in Lost Ark am schnellsten Gold farmen – 5 Tipps für Anfänger

