MMORPG Lost Ark bannt endlich zahlreiche Bots – „Was auch immer ihr tut, es funktioniert“

Lost Ark hat bereits seit einer Weile ein Problem mit einer massiven Flut von Bots. Die automatisierten Charaktere überrennen das Spiel nahezu. Nun reagiert Amazon mit einer riesigen Bannwelle, auch, wenn es auf Kosten anderer gehen kann. Wir von MeinMMO fassen zusammen.

Was ist bei Lost Ark das Problem? Schon seit März hat Lost Ark ein massives Problem mit Bots, die Gold farmen, um es dann für echtes Geld zu verkaufen. Es gab bereits mehrere Bannwellen, bei denen über eine Million solcher Accounts gesperrt wurden, doch das Problem wurde stetig schlimmer.

In den vergangenen Wochen erreichte das Problem seinen bisher schlimmsten Stand und Spieler mussten nicht nur gegen steigende Inflation, Bots im Spiel und Real Money Trading kämpfen, sondern auch noch mit Warteschlangen auf die Server, die von automatisierten Charakteren überflutet waren.

Diese stören dabei nicht nur in der offenen Welt, sondern auch die Wirtschaft massiv. Amazon hat lange wenig dagegen unternommen und ein user auf reddit zeigte sogar stolz, wie er über 100 Bots gleichzeitig betreibt, weil sie sowieso nichts tun können. Doch nun reagiert der Publisher und kündigt drastische Änderungen an.

Was tut Amazon bereits? Erst vor kurzer Zeit bestätigte eine Community Managerin im Forum von Lost Ark, dass auch Spieler bestraft werden, die sich die Bots anderwärtig zu nutzen machen. Wenn ihr also Gold von Bots kauft, könnt ihr nicht nur euren Account verlieren, sondern auch viele Schulden abarbeiten.

Kleinere Banns und vereinzelte, temporäre Accountsperrungen waren ebenfalls an der Tagesordnung, doch das reichte nicht, wie Amazon nun verrät, während sie zum Rundumschlag ausholen.

„Die Anzahl der gleichzeitigen Spieler reduziert sich drastisch“

Wie reagiert Amazon jetzt? In der Nacht vom 15. Juni kündigte die Community Managerin Roxx eine großflächige Bannwelle im Forum an. Dabei sollen so viele Accounts gesperrt werden, dass man einen drastischen Rückgang in der Anzahl der gleichzeitigen Spieler spüre. Diese Banns sollen über den Kurs der nächsten Woche sukzessiv ausgeführt werden.

Einige Spieler berichten aber jetzt schon davon, dass die Banns Wirkung zeigen und die Warteschlangen kleiner werden. Roxx betont aber auch, dass es passieren könnte, dass eure Accounts auch unrechtmäßig abgeschaltet werden. In diesem Fall solle man sich an den Support wenden, der sich diese Fälle in nächster Zeit besonders genau ansieht.

Auch von solchen falschen Banns gibt es erste Berichte von Spielern im Forum. Jedoch ist die Stimmung trotzdem positiv.

Wie reagiert die Community? Durchaus positiv. Neben dem Haupt-Thread im Forum, der zahlreiche gute Kommentare sammeln kann, gehen auch andere Themen gerade durch die Decke, die sich über die Ankündigung freuen. Selbst die wenigen Berichte über Spieler, die unrechtmäßig gebannt wurden, sind in einem positiven Ton verfasst.

Solange man seinen Account zurückbekommt, sind die Leute froh darüber, dass Amazon endlich etwas unternimmt. Andere User freuen sich bereits jetzt, dass die Warteschlangen zurückgehen. Vor allem auf dem US-Server Mari sollen die Änderungen nun schon spürbar sein.

Ein anderer Thread titelt sich freudig mit „Was auch immer ihr macht, es funktioniert“.

Was haltet ihr von den Änderungen? Konntet ihr auf eurem Server schon etwas feststellen? Seid ihr auch gespannt, wie sich die Spielerzahlen im Laufe der Woche verändern? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO.

