Lost Ark: Level 50, was nun? 13 Dinge, die ihr unbedingt tun solltet

Endlich im Endgame angekommen, doch wie geht es weiter? Quests, Dungeons, Ausrüstung verbessern, oder doch lieber Segeln? Diese Aktivitäten solltet ihr in Lost Ark auf keinen Fall verpassen.

1. Die Story nach Nord Vern weiterspielen

Um in Lost Ark voranzukommen, müsst ihr immer wieder die Story fortsetzen. Der erste Akt führt euch bis Burg Vern und ist der schnellste Weg, um auf Level 50 zu kommen.

Doch dort endet die Geschichte nicht. Schließlich habt ihr erst drei Archen gefunden und nach Trixion gebracht. Vier fehlen noch.

So geht es weiter:

Wenn ihr Vern verlasst, wird es eisig. Ihr segelt in Richtung Norden nach Shushire. Die Quests dort dauern insgesamt etwa zwei bis drei Stunden und ihr erhaltet im Anschluss die Ausrüstung für das Itemlevel 302. Alternativ könnt ihr euer Equipment natürlich in Burg Vern verbessern.

Danach ist der Plan, das Itemlevel auf 460 zu erhöhen und auf den westlichen Kontinent Rohendel zu kommen. Auch dort solltet ihr die Quests weitermachen. Chaosdungeons könnt ihr in Rohendel nämlich erst starten, wenn ihr die Quests abgeschlossen habt.

Mit Itemlevel 600 geht es weiter nach Yorn. Dort erhöht ihr euer Itemlevel auf 960.

Für 960 bis 1100 segelt ihr weiter nach Fayton.

Der (vorerst) letzte Kontinent ist Punika. Dort befindet ihr euch mit Itemlevel 1100 und höher.

2. Kader-Quests machen

Auf Level 50 erhaltet ihr zahlreiche Kader-Quests, die ihr abschließen könnt und auch solltet. Sie bringen Erfahrung für euren gesamten Kader, also das Level für alle eure Charaktere auf dem Server. Für jede Stufe schaltet ihr im Kader-Menü (Hotkey O) Belohnungen frei.

Die Quests sind in Lila gekennzeichnet, manche müsst ihr bei NPCs annehmen, doch die meisten tauchen von selbst auf.

Darunter sind einige, die [Ratgeber] vor dem Namen haben.

Dann müsst ihr nur etwas durchlesen oder euch etwas erklären lassen und könnt im Anschluss das Erklärte direkt ausprobieren.

Um Chaosdungeons oder Wächter Raids betreten zu können, müsst ihr beispielsweise zunächst die entsprechenden Kader-Quests abschließen.

Auch um eure beiden Gratis-Powerpässe nutzen zu können, müsst ihr auf Level 50 die entsprechende Kader-Quest abschließen. Sie trägt den Namen “Ealyns Geschenk”. Mit dem Powerpass könnt ihr dann zwei weitere Charaktere auf eurem Kader direkt auf Stufe 50 ziehen.

Die Kader-Belohnungen verbessern eure Stats.

3. Gravuren auswählen

Die meisten Klassen in Lost Ark können aus zwei Klassengravuren auswählen. Ihr entscheidet euch für eine davon und wählt damit euren Spielstil für die Zukunft eures Charakters.

Bei der Schattenjägerin entscheidet ihr beispielsweise, ob ihr euch ganz auf den Dämonen-Modus konzentrieren wollt, oder ihn wegfallen lasst, um die normalen Attacken zu perfektionieren.

Neben den Klassengravuren gibt es die Kampfgravuren. Diese sind für alle Klassen identisch.

Um eure Gravuren zu leveln, verwendet ihr die Klassen- bzw. Kampfgravur-Bücher, die ihr im Laufe des Spiels erhalten habt.

Um eine Gravur auf Stufe 1 zu bringen, müsst ihr 20 der grünen Bücher lesen, danach die blauen und violetten Bücher. Wie das alles genau funktioniert, könnt ihr in unserem Gravuren-Guide nachlesen.

Ihr könnt damit bestimmte Aspekte verbessern, allerdings auch verschlechtern. Im Endgame ist es daher wichtig, die passenden für euren Charakter auszusuchen. Maxroll hat für jede Klasse Build-Guides, in denen die sinnvollsten Gravurkombinationen drinstehen.

4. Abenteuerfolianten vervollständigen

Drückt ihr N, öffnet sich euer Abenteuerfoliant. Durch die Hauptquests füllt ihr unterwegs etwa 10–20 % auf jedem Kontinent und erhaltet ein paar Belohnungen, wie Tränke oder Sammelkarten.

Erreicht ihr höhere Prozentzahlen, gibt es weitere Items auf dem Kontinent zu holen. Ihr könntet beispielsweise ein Reittier, seltene Karten oder Dekoration für eure Festung verpasst haben.

Wer Lost Ark im Hinblick auf Vollständigkeit spielen will, sollte sich aber die Zeit nehmen, nochmal auf der ein oder anderen Map vorbeizuschauen.

Bosse, Aussichtspunkte, Dungeons in beiden Schwierigkeitsstufen, Triporter, Beziehungen und Sammlerstücke solltet ihr vervollständigen, um wertvolle Belohnungen zu erhalten.

Bei 30 % in Nord Vern gibt es zum Beispiel den Raptor.

Überall in Lost Ark trefft ihr auf NPCs, zu denen ihr eine Beziehung aufbauen könnt. Beim Launch sind es mehr als 70 Stück. Durch Geschenke, Emotes, Quests und Lieder erhaltet ihr Ruf und werdet von den NPCs schließlich belohnt. Pro Tag stehen euch allerdings eine begrenzte Anzahl an Beziehungsaktionen zur Verfügung.

Zusätzlich findet ihr bestimmt noch ein paar Mokokos, die ihr beim ersten Durchlauf liegen gelassen habt. Papunika stellt euch eine interaktive Karte(link) zur Verfügung, mit denen ihr Mokokos, Bosse und versteckte Nebenquests ganz leicht findet.

Als letzte Belohnung, bei 100 % des Abenteuerfolianten, erhaltet ihr die Ignea-Marke des Kontinents. In Hauptstädten könnt ihr diese Marken gegen weitere Belohnungen, wie zum Beispiel ein Reittier, eine Rune oder ein Fähigkeitstrank.

5. Segeln

Euer Boot erhaltet ihr etwa auf Level 40, um zum nächsten Kontinent zu segeln. Unterwegs fahrt ihr an vielen kleinen Inseln vorbei, an denen ihr anlegen könnt. Spätestens im Endgame solltet ihr auf diesen Inseln vorbeischauen und die Quests erledigen, da sie euch Upgrade-Material, Karten und weitere nützliche Belohnungen einbringen.

Auf jeder der Inseln erlebt ihr einzigartige kleine Geschichten, von denen manche sehr niedlich sind. Beispielsweise die Panda-Pupu-Insel ist ein absolutes Muss.

Auf der Panda-Pupu-Insel werdet ihr selbst zum Panda!

Außerdem erscheinen ab Level 50 oben links die Events, da ihr manche Inseln nur zu bestimmten Zeiten besuchen könnt. So findet auf der Todesgriffinsel zum Beispiel manchmal ein kleines Deathmatch zwischen allen anwesenden Spielern statt.

Die Inseln sind nützlich, um schnell ein höheres Itemlevel zu erreichen. Die 460 erreicht ihr durch Inselbelohnungen sehr schnell.

Vergesst nicht, euer Schiff zu upgraden und regelmäßig zu reparieren.

6. Chaosdungeons und Wächter Raids

Chaosdungeons und Wächter Raids könnt ihr betreten, sobald ihr auf Burg Vern angekommen seid und die entsprechenden Ratgeber-Quests abgeschlossen habt. Chaosdungeons startet ihr bei einer Statue im Norden der Map, die Wächter Raids am Anschlagbrett dahinter.

Während ihr im Chaosdungeon gegen ganz viele Monster antretet, begegnet ihr im Wächter Raid einem einzigen starken Boss. Es gibt stärkere Bosse, die ihr mit höherem Itemlevel als Gegner auswählen könnt.

Im Chaosdungeon könnt ihr einfache Heiltränke mit nehmen und so viele davon verwenden, wie ihr braucht. Ihr könnt außerdem so oft sterben, wie ihr wollt. Im Wächter Raid dagegen sind nur Kampftränke erlaubt. Das sind die, die eine bestimmte Prozentzahl an TP heilen. Zudem darf in eurer Gruppe insgesamt nur dreimal jemand sterben.

Ihr zieht mit bis zu vier Spielern in den Kampf und könnt zweimal pro Tag Loot, besonders Upgrade-Material, farmen. Chaosdungeons könnt ihr zwar öfter starten, erhaltet dann aber nur noch Wahrnehmungsfragmente und Kristalle der Unordnung. Diese könnt ihr bei einem NPC in der Nähe der Statue eintauschen.

Wir empfehlen euch, täglich Chaosdungeons und Wächter Raids abzuschließen. Es lohnt sich.

7. Abgrund-Dungeons

Im Endgame gibt es 13 verschiedene Abgrund-Dungeons abzuschließen, den ersten davon mit Itemlevel 340, die beiden Letzten mit 1370. Jeder Dungeon kann pro Charakter einmal pro Woche abgeschlossen werden.

Belohnt werdet ihr mit Gold, Gravuranleitungen und Items, die die Verbesserungschancen von Waffen und Ausrüstung erhöhen. Die Dropps sind super, die Dungeons dafür besonders schwierig.

Genau wie Chaosdungeons und Wächter Raids könnt ihr die Abgrund-Dungeons im Norden von Burg Vern starten. Betretet sie mit einer Gruppe von vier Spielern.

Wie bei den Wächter Raids dürft ihr in Abgrund-Dungeons ausschließlich Kampftränke und keine einfachen Heiltränke einsetzen.

8. Der Turm

Den Turm bestreitet ihr in Lost Ark alleine. Ab Itemlevel 302 könnt ihr eintreten und euch Ebene für Ebene hochkämpfen. Ihr begegnet entweder mehreren Gegnern oder einem Boss.

Mit den höheren Eben benötigt ihr ein höheres Itemlevel:

Etage 1: Itemlevel 302

Etage 5: Itemlevel 340

Etage 10: Itemlevel 380

Etage 15: Itemlevel 400

Etage 20: Itemlevel 420

Etage 25: Itemlevel 440

Etage 30: Itemlevel 460

Etage 35: Itemlevel 480

Etage 40: Itemlevel 500

Etage 45: Itemlevel 520

Etage 50: Itemlevel 540

Wie im Wächter Raid, dürft ihr keine normalen Heiltränke verwenden, sondern wieder nur die Kampftränke, die einen bestimmten Prozentsatz an TP heilen. Außerdem müsst ihr den Turm verlassen, wenn ihr gestorben seid.

Verlasst ihr den Turm, ob nun durch euren Tod oder freiwillig, erhaltet ihr Belohnungen für alle bereits abgeschlossenen Ebenen. Auf den unteren Eben sammelt ihr beispielsweise Kartenpakete.

9. Kartendecks sammeln

Sammelkarten erhaltet ihr von Anfang an in Lost Ark, sie werden aber erst im Endgame interessant. Ihr bekommt sie durch Quests, im Abenteuerfolianten, im Kampf und durch viele weitere Möglichkeiten.

Bis zu sechs Karten könnt ihr in eurem Kartendeck ausrüsten. Bestimmte Kombinationen, also vollständige Decks, geben eurem Charakter Boni. Die Effekte werden nach zwei, drei, vier und sechs Set-Teilen aktiv.

Nun solltet ihr entscheiden, oder online nachsehen, welches Deck für euch das Sinnvollste ist. Dann beginnt ihr, alle Karten des Decks zu sammeln. Manche sind jedoch sehr teuer.

Ihr könnt euer Kartenset auch aufwerten und fügt ihm eine sogenannte Erweckung hinzu. Dafür benötigt ihr zusätzliche Exemplare der Sammelkarte und generiert somit Karten-Erfahrung. Für eine maximale Aufwertung braucht ihr die Karte 15 Mal. Wenn ihr das nochmal genauer nachlesen wollt, schaut in unserem Guide zu den Sammelkarten vorbei.

Es gibt über 500 verschiedene Sammelkarten in Lost Ark.

10. Housing weiter ausbauen

Bereits mit Level 26-28 erhaltet ihr eine eigene Insel, eure Festung und schaltet somit das Housing in Lost Ark frei.

Im Labor erforscht ihr Erweiterungen und neue Anleitungen, die ihr dann in der Werkstatt craften könnt. Darunter sind auch Tränke, die ihr sonst im Aktionshaus für Gold kaufen müsst. Es lohnt sich also, das Housing zu nutzen, um Gold zu sparen.

Außerdem könnt ihr von der Insel aus eure Matrosen zur Expedition entsenden. Sie kehren mit Belohnungen, wie beispielsweise Piratenmünzen, zu euch zurück.

Habt ihr Level 50 erreicht und den Powerpass benutzt, können weitere Charaktere auf Level 50 in der Festung das sogenannte “Training” ausüben. Eine Art automatisches Leveln, damit ihr nicht jeden Twink selbst auf die Maximalstufe 60 bringen müsst. Das Leveln dauert nämlich ab Level 50 sehr lange.

Auch interessant sind die Händler, die auf eurer Insel eintreffen und für einige Stunden bleiben. Sie haben unterschiedliche Dinge im Angebot, beispielsweise Matrosen für eure Expeditionen oder neue Rezepte. Bezahlt werden die Händler mit den Siegeln, die ihr durch NPC-Missionen erspielt habt.

11. Unas Aufgaben

Unas Aufgaben sind tägliche und wöchentliche Quests in Lost Ark, die ihr ab Level 50 in Vern freischaltet. Ihr könnt täglich, bzw. wöchentlich jeweils drei Quests abschließen. Reset ist für die Dailies 11:00 Uhr, die wöchentlichen Quests werden donnerstags zurückgesetzt.

Die Quests sind sehr unterschiedlich und können danach gewählt werden, was ihr gerade sowieso zu tun habt. So müsst ihr euch nicht sonderlich anstrengen und schlagt zwei Fliegen mit einer Klappe. Unas Aufgaben könnt ihr außerdem mit mehreren Charakteren abschließen.

Unas Aufgaben beinhalten viele verschiedene Quests

12. Chaosportale

Chaosportale sind nur zu bestimmten Zeiten verfügbar und werden euch ab Level 50 oben links bei den Events angezeigt. Die Erscheinungsorte der Chaosportale liegen in ganz Arkesia verteilt. Jedes der Portale öffnet sich einmal pro Woche.

Gemeinsam mit etwa 30 Spielern schreitet ihr durch das Portal und werdet in eine Map teleportiert, wo ihr einen Boss nach dem anderen suchen und besiegen müsst. Zu den Belohnungen gehören Chaosfragmente, die Rune Rage und Schatzkarten.

Am Ende droppt der Boss eine legendäre Schatzkarte, die unter allen Teilnehmern für Gold versteigert wird.

13. Life Skills und Weltenbaumblätter

Um die Items fürs Endgame überhaupt craften zu können, braucht ihr Material. Das erhaltet ihr durch die Life Skills, in anderen Spielen oft als Berufe bezeichnet.

Bei den Life Skills handelt es sich um die Handwerksfähigkeiten, die ihr auf Stufe 24–26 erlernt. Dazu zählen Bergbau, Holzfällen, Jagen, Sammeln, Angeln und Ausgrabung.

Die Stufen der Werkzeuge gehen von Tier 1 bis Tier 5. Die grünen Tier-1-Werkzeuge habt ihr vermutlich bereits beim Händler gekauft. Ab Tier 2 müsst ihr sie selbst herstellen.

Zusätzlich erhaltet ihr beim Ausführen der Handwerkstätigkeiten sogenannte Weltenbaumblätter. Diese könnt ihr beim NPC Chapman eintauschen, ihr erhaltet alle sechs Blätter eine Belohnung. Dazu zählen ein Handwerksfähigkeits-EP-Trank, ein Titel, die Möglichkeit zur Verwandlung in ein Kaninchen (Ja, wirklich! Ihr könnt aussuchen ob blau oder rosa!) und weitere Belohnungen.

Mit diesen 13 Aktivitäten habt ihr erstmal einiges im Endgame zu tun. Was davon hattet ihr bereits ausprobiert und was war neu für euch? Geht ihr lieber in Dungeons und Raids, oder segelt ihr entspannt durch die Gegend und verbessert nebenbei eure Life Skills? Schreibt es uns gern in die Kommentare hier auf meinMMO!

Lost Ark Guides: Alle Tipps, Tricks und Builds in der Übersicht.