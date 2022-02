Lost Ark: So findet ihr die Insel Shangra rechtzeitig und farmt euch ein cooles Mount

Die Insel Shangra erscheint an mehreren Standorten in Lost Ark, ist aber nicht immer präsent. Wir von MeinMMO zeigen euch, wie ihr sie finden könnt.

Was ist das für eine Insel? Shangra ist eine besondere Insel in Lost Ark. Sie ist nicht immer zu sehen und wenn sie erscheint, müsst ihr zunächst an drei verschiedenen Orten nach ihr suchen.

Voraussetzungen sind übrigens das Freischalten des Segelns, da ihr logischerweise ohne Schiff keine Insel erreichen könnt, sowie Level 50 und ein Gear-Score von 460.

Wie findet ihr Shangra? Sie spawnt an drei verschiedenen Orten:

Nördlich von Anikka, westlich des Todesmeeres Westlich von Anikka, südwestlich des Credos-Ozeans Östlich der Mauer von Procyon zwischen der Gletscherregeion und Nord- Vern

Die drei möglichen Standorte der Insel Shangra

Um herauszufinden, wann Shangra erscheint, könnt ihr Procyons Kompass verwenden, oder oben links bei den Events nachsehen. Segelt ruhig ein paar Minuten bevor sie spawnt zum ersten Ort, denn bereits 10 Minuten bevor die Insel auftaucht, befindet sich an entsprechender Stelle ein Strudel im Wasser.

Was bringt mir die Insel? Ihr bekommt dort die Inselmarke der Shangra Insel, die wichtig für euren Abenteuerfolianten ist. Zusätzlich gibt es zwei Emotes, das Mount Fliegender Nimbus und das Lied des Frühlings. Außerdem befinden sich ein paar Mokokos auf der Insel.

Besonders ist, dass auf Shangra eine neue Währung gilt: Ihr sammelt Pfirsiche. Diese könnt ihr dann bei den Händlern auf der Insel eintauschen. Die Pfirsiche findet ihr, wie die Mokoko-Samen, überall auf der Insel. Zusätzlich bekommt ihr sie bei nahezu jeder Quest auf Shangra. Diese Quests könnt ihr aber ebenfalls nur annehmen, wenn ihr Stufe 50 erreicht habt.

lost ark nimbus mount

5.600 Pfirsiche sind nötig, um die Marke von Shangra zu bekommen. Bei einem NPC tauscht ihr zunächst eure Pfirsiche gegen den Schössling des tausend Jahre alten Baumes ein. Im unteren linken Bereich der Insel befindet sich der Baum. Tretet ein, um das Item gegen die Marke einzutauschen.

Manche Bereiche der Insel Shangra erfordern einen bestimmten Buff, um sie zu betreten. Ihr müsst dazu eine Flasche Pfirsich-Wein trinken und seid dadurch für 5 Minuten gebufft. Nun gewährt Shangra euch Zugang zu Belohnungen wie Truhen und weiteren Mokoko-Samen.

Das Lied des Frühlings bekommt ihr durch eine Quest beim NPC Eunsun. Es ist wichtig, um sogenannten Shangra Blumentau zu erhalten. Mit diesem wiederum kauft ihr bei NPCS das Nimbus Mount und weitere Belohnungen.

Auf Maxroll könnt ihr genauer nachlesen, welche Items ihr wodurch erhaltet.

Shangra hat bei vielen Nutzern in Lost Ark zunächst für Verwirrung gesorgt. Kennt man die Standorte und ein paar Tricks, ist es aber gar nicht mehr so kompliziert, sie ausfindig zu machen. Wart ihr schon auf der Insel und reitet bereits auf eurem Wolken-Mount durch die Gegend? Habt ihr schon die Insel-Marke gesammelt? Schreibt es uns gern unten in die Kommentare hier auf MeinMMO.

Damit ihr schnell an das Mount kommt, zeigen wir euch außerdem, wie ihr am schnellsten auf Level 50 kommt.