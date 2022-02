Lost Ark: Entdeckt eure dämonische Seite im Guide zur Schattenjägerin

In menschlicher Form versucht ihr nun zügig eure Anzeige zu füllen. Direkt bevor ihr in die Dämonenform wechselt, setzt ihr Heulen ein. Nun nutzt ihr die dämonischen Fähigkeiten, die von Heulen um 6 % verstärkt werden.

Übrigens könnt ihr die Skillpunkte jederzeit kostenlos zurücksetzen, wenn euch der Spielstil nicht gefällt. So könnt ihr beispielsweise auch Dämonischer Klon in der Level-Phase bevorzugen und den grausamen Schlag dadurch ersetzen.

In der Dämonenform der Schattenjägerin haben eure Fähigkeiten generell keine Manakosten, daher könnt ihr hier so viel spammen, wie ihr wollt.

Grausamer Schnitt : Kostet 85 Mana. Werfe deine Waffe vorwärts. Gegner in der Luft werden bei einem Treffer zurück in die Luft befördert.

Das Besondere an der Schattenjägerin ist die sogenannte Schattenberstanzeige. Ist diese gefüllt, könnt ihr Y drücken und den Charakter für ein paar Sekunden in eine Dämonin verwandeln. Um die Anzeige zu füllen, müsst ihr Eindringen-Fähigkeiten ausführen. Dazu gehören zum Beispiel Dämonischer Klon und Emporsteigende Klaue.

Was ist das für eine Klasse? Die Schattenjägerin, auf Englisch Shadowhunter, ist eine von zwei Unterklassen der Assassine. Sie hält in beiden Händen je ein Schwert, weshalb sie ihren Gegnern flink Schaden zufügt. Außerdem besitzt sie ein paar Attacken, die sich aus mittlerer Entfernung ausführen lassen.

Mensch oder Dämonin? Die Schattenjägerin in Lost Ark kämpft mit großen Klingen und verwandelt sich bei Gelegenheit in einen Dämon. MeinMMO-Autorin Anny Bader hat sie sich näher angeschaut und erklärt euch, worauf es bei der Schattenjägerin ankommt.

