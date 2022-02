Lost Ark: Klassenguide zur blitzschnellen Kriegstänzerin

Die Kriegstänzerin zeichnet sich durch schnelle Angriffe in Kombination mit Elementarenergie aus. Sie verkörpert eine der stärksten Klassen in Lost Ark. MeinMMO-Autorin Anny Bader spielt die Kriegstänzerin seit dem Release und verrät euch, worauf ihr achten solltet.

Was ist das für eine Klasse? Die Kriegstänzerin, auf Englisch Wardancer, ist eine Unterklasse der Kampfkünstlerin. Sie greift den Gegner blitzschnell mit ihren Fäusten an und verfügt außerdem über einige AoE Skills.

Im Kampf positioniert sie sich nah am Gegner und weicht durch ihre Flinkheit seinen Angriffen aus. Das geschieht durchs Drücken der Leertaste, wodurch die Kriegstänzerin nach vorne prescht. Das Ausweichen kann alle 6 Sekunden wiederholt werden.

Sie positioniert sich vorzugsweise hinter dem Gegner, da ihre Verteidigung eher gering ist. Außerdem richten einige ihrer Attacken Bonus-Schaden an, wenn sie von hinten ausgeführt werden.

Ihre Fähigkeiten können als Kombos eingesetzt werden, um mehr Schaden zu verursachen. Es lohnt also, sich die Attacken genau durchzulesen. Bei der Werteverteilung setzt ihr auf Spezialisierung und Krit.

Die Kriegstänzerin bewährt sich solo, wird aber wegen ihrer Buffs auch gern in der Gruppe mitgenommen. Sie erhöht für alle Verbündeten die Krit-Rate um 18 % und gibt ihnen zusätzliche Angriffs- und Bewegungsgeschwindigkeit.

Pro Flinkheit

Nützliche Gruppen-Buffs

Einfach zu leveln Contra -Wenig Verteidigung

-Hohe Abkllingzeiten der Fähigkeiten

So spielt sich die Kriegstänzerin

Für welche Spiel-Inhalte ist sie nützlich? Die Kriegstänzerin glänzt besonders im PvE. Sie kann rasend schnell eine große Anzahl an Gegnern niedermetzeln, bewährt sich aber auch gegen Bosse, da sie gut im Ausweichen ist. Sie steht auf unserer PvE-Tierlist ganz oben beim S-Tier.

Im PvP ist die Kriegstänzerin nicht die Beste, aber im 3v3 durchaus zu gebrauchen. Ihr solltet versuchen, in Reichweite ihrer Mates zu bleiben, während ihr dennoch nah am Gegner steht. Auch wichtig ist, durch ihre Flinkheit für ihre Gegner unvorhersehbar zu agieren. Auf unserer PvP-Tierlist steht sie leider nur im Bereich C.

Alle Skills der Kriegstänzerin

Blitzkick: Kostet 57 Mana. Angriff mit einem Hagel aus Tritten. Schleudere Gegner am Boden in die Luft und reiße Gegner aus der Luft zu Boden.

Dreifach-Faust: Kostet 45 Mana. Schwinge deine Fäuste 3x umher, während du dich vorwärts bewegst.

Energieausbruch: Kostet 127 Mana. Ein Windstoß umhüllt dich und fügt Gegnern alle 0,5 Sekunden Schaden zu.

Aufsteigender Feuerdrache: Kostet kein Mana. Du sammelst Feuerenergie, um Gegner damit aus der Luft zu attackieren.

Blitzschlag: Kostet kein Mana. Greife Gegner 3x mit Blitzen an und betäube sie für 2 Sekunden. Schaden gegen gefrorene Gegner +20 %.

Explosionsformation: Kostet kein Mana. Schlage auf den Boden, um 3 Explosionen auszulösen. Währenddessen bist du immun gegen Lähmung.

Ruf des Windgottes: Kostet kein Mana. Erzeuge einen Tornado. Du kannst dich während der Attacke maximal 12 m bewegen.

Spiraleinschlag: Kostet kein Mana. Verzerrt den Raum und fügt Gegnern massig Schaden zu.

Feuerblitz-Fang: Kostet 74 Mana. Schlage mehrmals zu, insgesamt 9 schnelle Faustschläge.

Flüstern des Windes: Kostet 114 Mana. Erhöht die Angriffs- und Bewegungsgeschwindigkeit für alle Gruppenmitglieder in einem Umkreis von 24 m.

Fußfeger: Kostet 103 Mana. Fege Gegner von den Füßen und füge ihnen Schaden hinzu. Verwende die Fähigkeit ein weiteres Mal, um einen Drehkick in der Luft zu vollführen.

Gebrüll des Mutes: Kostet 103 Mana. Kampfschrei, der Schaden verursacht und Gegner zurückstößt. Sie verlieren außerdem Krit-Widerstand.

Himmelsbrecher-Hieb: Kostet 53 Mana. Führe einen Drehkick aus. Bei erneutem Drücken des Hotkeys trittst du nach oben und fügst noch mehr Schaden zu.

Jubiläum des schlafenden Aufstiegs: Kostet 80 Mana. Stürze dich auf den Gegner. Als Kombo schleuderst du sie in die Luft und fügst zusätzlichen Schaden zu.

Mond-Blitzkick: Kostet 96 Mana. Springt mit einem Kick vorwärts. Mehrmals ausführen, um mehr Schaden anzurichten und den Gegner zurückzustoßen.

Phönix: Kostet 85 Mana. Konzentriere Feuer in der Luft, das anschließend auf den Gegner niederschlägt.

Rascher Windkick: Kostet 91 Mana. Drehkick in der Luft, der Gegner 22x angreift. Du kannst dich währenddessen bewegen und die Angriffsrichtung verändern.

Seismischer Schlag: Kostet 80 Mana. Führe ein Erdbeben herbei.

So sieht der Build auf Level 50 aus

Die Kriegstänzerin im Level-Prozess

Wie sollte ich meine ersten Fertigkeitspunkte verteilen? Wichtig beim Verteilen der Punkte ist, dass ihr die Fertigkeitsstufen nie höher als auf Stufe 10 bringen müsst. Skill-Level 4 wird für den ersten Tripod gebraucht, Skill-Level 8 für den zweiten und Skill-Level 10 für den dritten.

Die Zahl der benötigten Fertigkeitspunkte variiert allerdings. Für Stufe 1 benötigt ihr 4, für Stufe 2 benötigt ihr 20 und für die dritte Stufe sogar 48 Fertigkeitspunkte.

Level 12: Steckt am Anfang jeweils 4 Punkte in Blitzkick und Dreifach-Faust, um möglichst viel Schaden zu machen.

Bis Level 21: Steckt 20 Punkte in Mond-Blitzkick, um “leichtifüßig” zu lernen (diese Punkte entfernt ihr allerdings, sobald nicht genug für andere Skills vorhanden sind). Danach 20 Punkte in Jubiläum des schlafenden Aufstiegs für Verstärkter Schlag.

Bis Level 25: Die nächsten 48 Punkte verwendet ihr auf Flüstern des Windes.

Bis Level 30: Jetzt 48 Punkte auf Blitzkick, für mehr Damage und Mobilität.

Bis Level 35: Ihr steckt 48 Punkte in Rascher Windkick für viel Flächenschaden.

Level 38: Die Punkte von Windkick könnt ihr wieder entfernen, denn ihr steckt jetzt 48 Punkte in den Himmelsbrecher-Hieb. Auf Windkick bleibt nur ein Punkt.

Bis Level 45: Punkte, die ihr zuvor vom Mond-Blitzkick entfernen musstet, kommen wieder darauf. Insgesamt 48 Punkte.

Bis Level 48: Zuletzt setzt ihr 20 Punkte auf Ruf des Windgottes, für mehr AoE-Schaden.

Übrigens könnt ihr die Skillpunkte jederzeit und kostenlos zurücksetzen, wenn euch ein bestimmter Spielstil nicht gefällt.

Die Kriegstänzerin gehört zu den Faustkampfklasen in Lost Ark

Die Kriegstänzerin im Endgame

Ab Level 50 könnt ihr euch für eine von zwei Erweckungen der Kriegstänzerin entscheiden: Faust der Dominanz oder Blitzzorn-Hieb. Das ist sozusagen eure Ultimate.

Um möglichst viel DPS aus der Klasse rauszuholen, beginnt ihr eure Rotation mit der Attacke Energieausbruch. Diese setzt ihr den gesamten Kampf über ein, sobald sie aufgeladen ist. Im Anschluss benutzt ihr Feuerblitz-Fang.

Um euch mit erhöhter Bewegungs- und Angriffsgeschwindigkeit zu buffen, setzt ihr nun Flüstern des Windes ein und verringert mit Gebrüll des Mutes den Krit-Widerstand eures Gegners.

Weiter kämpft ihr mit Faust der Dominanz, Fußfeger und Mond-Blitzkick. Als Filler verwendet ihr Blitzkick und Himmelsbrecher-Hieb, bis die anderen Attacken wieder aufgeladen sind. Himmelsbrecher-Hieb eignet sich außerdem als Counter-Attacke, sobald der Boss blau leuchtet.

Welche Runen, Gravuren und Karten? Wichtige Runen für die Attacken der Kriegstänzerin sind Orkanwind, Fokus, Urteil und Richtspruch.

Bei Gravuren investiert ihr in Groll, Verfluchte Puppe und Erste Absicht, sodass ihr alle davon auf Stufe 3 bringt. Später kommen Verwegene stumpfe Waffe, Erhöhte Masse und Überallanführer hinzu.

Als erstes Kartenset sammelt ihr Heulender Felsen, gefolgt von Licht der Erlösung. Beide bestehen aus 6 Karten, die durch mehrfache Erweckung für nützliche, dauerhafte Buffs sorgen.

Einen ausführlichen Guide zur Kriegstänzerin im Endgame findet ihr auf Maxroll.

Was denkt ihr über die Klasse der Kriegstänzerin? Spricht euch diese Kämpfer-Klasse an, oder spielt ihr lieber eine andere? Schreibt uns gerne in die Kommentare, zu welchen Klassen ihr bald noch weitere Guides hier bei uns auf MeinMMO lesen möchtet.

