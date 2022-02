Twitch-Streamer nennt Lost Ark “langweiligstes Spiel ever“ – Sagt jetzt: „Verdammt, ich bin süchtig“

Der Twitch-Streamer Michael „shroud” Gresziek war noch vor einer Woche kein Fan des Steam-Hits Lost Ark. In der Beta hatte ihn das MMORPG kalt gelassen. Es war ihm zu grindy, er nannte es „das langweiligste Spiel, das ich je gespielt habe“ – eine Woche später klingt der Kanadier ganz anders. Nun gesteht er, er sei „süchtig“ nach dem Spiel.

Das war die Meinung von shroud noch vor einer Woche:

shroud ist wahrscheinlich der bekannteste Shooter-Spieler auf Twitch, seine Leidenschaft gehört aber MMORPGs: Er liebt es zu grinden. Nach vielen Stunden in WoW hatte er sich New World zugewandt, das kam seiner Grind-Liebe besonders entgegen.

Von Lost Ark hielt er aber wenig. Anfang Februar sagte shroud, er wollte Lost Ark eigentlich mögen, weil er total auf MMOs stehe, erklärte aber, dass ihn speziell Lost Ark kalt lasse. Er wolle lieber WoW spielen, Star Wars: The Old Republic oder City of Heroes.

Vor einer Woche ging shroud in seiner Ablehnung noch weiter. In einem Twitch-Stream nannte er Lost Ark in der Beta das „Langweiligste Game, das er je gespielt habe“. Wenn er es spiele, werde er sich sicher zu Tode langweilen sagte er. Die Level-Phase sei unglaublich öde, er frage sich, was sich die Entwickler dabei überhaupt gedacht haben.

Neues Video zu Lost Ark zeigt, was das kostenlose MMORPG ausmacht

shroud hatte 0 Erwartungen nach der Beta von Lost Ark, ist jetzt süchtig

Das sagt er jetzt: Nach der Ansage, wie langweilig Lost Ark sicher wird (via twitch), hat shroud in der letzten Woche erstmal 52 Stunden Lost Ark gespielt – also etwa 7,5 Stunden am Tag. Dabei wollten ihm im Schnitt 22,786 Leute zuschauen. Das sind deutlich mehr als die 13,583 Zuschauer, die ihn zuletzt bei New World sehen wollten.

Seine Meinung zu Lost Ark hat sich total gedreht:

„Viele Streamer haben gesagt, dass das Spiel langweilig ist. Ja, ich war einer von denen, okay. Ich geb’s zu: Ich glaubte daran, dass es langweilig wird. Jetzt bin ich verdammt süchtig!“ shroud

Woher kommt shrouds Sinneswandel bei Lost Ark? Shroud hat sich da wohl offensichtlich selbst falsch eingeschätzt; zudem hat er Lost Ark unterschätzt. Er sagte, er möge das Spiel nicht, weil es zu grindy sei. Dabei hat er in New World betont, wie sehr er Grind mag, solange es „lohnenswerte Herausforderungen“ gebe, die am Ende des Grinds auf ihn warten.

Offensichtlich hat ihn die Content-Vielfalt und Spielteife von Lost Ark dann doch überrascht, nachdem er aus den Anfangs-Leveln raus war, die manche als „schlauchig und eher grindy“ empfinden.

Lost Ark öffnet sich ab Level 27, nach 20, 30 Stunden im Spiel so richtig:

