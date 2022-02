Lost Ark hat ein Level, ab dem sich das MMORPG stark verändert – Und das zum besseren

Etwa auf Level 27 erreicht ihr in Lost Ark die Burg Luterra. Dieser Ort ist ein kleiner Bruch in der Geschichte und auch in den Inhalten des MMORPGs. Ab da nimmt es endlich etwas an Fahrt auf, findet MeinMMO-Redakteur Alexander Leitsch.

Mit der Eroberung von Burg Luterra verändert sich Lost Ark spürbar. Das geschieht rund um das Erreichen von Level 27. Plötzlich nimmt die Geschichte an Fahrt auf. Zuvor war meine Aufgabe irgendwie kryptisch, irgendwas mit Archen und so. Nach der Eroberung kennen mich die Leute, die Charaktere um mich herum werden interessanter und ich habe endlich einen Grund, die Dialoge zu verfolgen.

Viel entscheidender als die Story sind für mich aber die Änderungen am Gameplay:

Ich kann endlich PvP spielen

Ich bekomme Zugriff auf meine eigene Insel und all die dazugehörigen Features

Ich erfahre mehr über die Gravuren und andere Upgrade-Systeme im Spiel

Auf absehbare Zeit bekomme ich mein eigenes Schiff und verlasse den ersten Kontinent

Level 27 war ein kleiner Breakpoint für mich. Erst bin ich vor eine Wand voller Features gerannt, die mir das Spiel ausführlichen erklären musste. Danach wurde aber vieles einfach besser.

Noch immer gehört Lost Ark nicht zu meinen Lieblings-MMOs und noch immer gibt es Kritikpunkte. An der Tastenbelegung, den Arbeitspunkten oder den schlauchigen Gebieten ändert sich nichts. Aber zumindest gibt es jetzt mehr Abwechslung für mich.

Wer spricht hier? Alex ist der MMORPG-Experte auf MeinMMO. In Spielen wie Guild Wars, Guild Wars 2 oder ESO hat er tausende von Stunden verbracht. Er testet zudem jedes neue MMORPG an, darunter auch Lost Ark. Das konnte ihn in den ersten Leveln jedoch nicht so überzeugen.

Insel und PvP reißen es raus

Tatsächlich habe ich mit dem Erreichen von Stufe 27 die Story und das PvE erstmal ignoriert. Meine Wege führten mich auf die eigene Insel, auf der ich Forschungen gestartet und meine Crew auf Reisen geschickt habe. Man will seine Insel ja schließlich ausbauen.

Verschiedene Gebäude und Aufgaben warten auf meiner eigenen Insel.

Direkt im Anschluss ging es in das PvP. Ich bin von Grund auf ein kompetitiver Mensch und da war es nur logisch, mich in Arenen mit anderen Spielern zu messen. Wenn ich schon nicht am schnellsten leveln kann, dann möchte ich wenigstens meinen Skill im PvP unter Beweis stellen.

Ein weiteres Highlight wartet dann ein paar Gebiete weiter, wenn ich mein eigenes Schiff bekomme und den ersten Kontinent verlasse. Meine Kollegin Irina hat schon viel davon geschwärmt.

Tatsächlich war der Weg bis Stufe 27 eine Qual für mich. Auch das Leveln bis Stufe 50 ist noch immer etwas, dass ich eher als lästige Pflicht sehe, denn als launige Abendunterhaltung. Umso mehr freue ich mich, dass künftige Twinks über andere Wege auf Stufe 50 gezogen werden können.

Level 27 macht es besser, ist aber auch ein hartes Brett

Wer Stufe 27 erreicht, bekommt nicht nur Zugriff auf mehr Features, sondern muss auch jede Menge lernen. Man bekommt direkt etliche Quests, für die man mit Leuten reden muss, die einem dann neue Mechaniken und Features des Spiels erklären.

Dazu gehören die bereits genannten Inhalte wie Insel, PvP und Gravuren, aber auch Edelsteineschleifen oder die Benutzung des Marktes. Ganz verrückt wird es bei den Erklärungen zu Dungeons und Raids, die man teilweise noch gar nicht auf dem Level nutzen kann. Man erlebt ein wenig das, was sonst in den ersten Leveln eines MMORPGs passiert.

Hat man sich da durchgekämpft, geht es erstmal mit der Geschichte weiter. Story-Fans können den Anfang der Geschichte im Grunde ignorieren, sollten aber ab Stufe 27 das Ganze intensiver verfolgen. Denn einige Charaktere machen eine interessante Wandlung durch.

Wie habt ihr Level 27 erlebt? War es für euch auch so ein Bruch? Oder habt ihr weitergespielt wie zuvor?