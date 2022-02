Lost Ark: Sollten zahlende Spieler in der Warteschlange Priorität haben? Ihr sagt: Ja

Das MMORPG Lost Ark hat derzeit lange Warteschlangen. Die betreffen alle Spieler gleichermaßen. Doch die Mehrheit von euch sagt: Wenn ich ein Gründerpaket oder eine Kristallaura besitze, dann sollte ich auch bevorzugt werden.

Wie ging die Umfrage genau aus? Wir wollten von euch wissen, ob sich Spieler, die für Lost Ark Geld ausgegeben haben, in der Warteschlange vordrängeln können sollten oder nicht. An der Umfrage haben zum Zeitpunkt der Auswertung (18. Februar um 8:25 Uhr) 3.617 Personen teilgenommen:

1.552 Stimmen (42,92 %) sagten: Käufer von Gründerpaketen sollten bevorzugt werden

1.166 Stimmen (32,23 %) sagten: Nein, alle sollten die gleiche Chance haben

739 Stimmen (20,43 %) waren dafür, dass Besitzer der Kristallaura (Premium-Buff) bevorzugt werden

160 Personen (4,42 %) ist es egal, ob jemand bevorzugt wird oder nicht

Insgesamt stimmten also 62,72 % von euch für eine Bevorzugung und 32,23 % dagegen.

Der ablaufende Buff und Finanzierung neuer Server sprechen dafür

Was sagen die Pro-Argumente? In den Kommentaren wurden mehrere Argumente für eine Bevorzugung genannt. Einer der großen Punkte ist die Kristalline Aura, der Premium-Buff für 30 Tage. Den haben viele zum Start mit Echtgeld gekauft, doch er läuft mit der Zeit ab, ob man spielt oder nicht. Darum sind viele dafür, dass genau diese Spieler auch bevorzugt werden.

Unser Leser Chris sagt:

Sehe kein Problem darin, wenn Spieler mit Kristalliner Aura bevorzugt werden. Immerhin heißt es bei denen: Zeit ist Geld. Im echten Leben genießt man auch diverse Vorzüge, wenn man für so etwas zahlt.

Unser Leser Chris greift außerdem zu einem Vergleich aus dem realen Leben, in den Freizeitparks gäbe es auch Fast-Lanes, für die man extra bezahlen kann.

Das zweite Argument für eine Bevorzugung sind die Server-Kosten. Hier sagen einige: Um mehr Server anzubieten, muss auch mehr Geld ausgegeben werden. Darum sollten Spieler mit Gründerpaketen oder Kristallaura bevorzugt werden. Auch unser Leser Eldarsarius achtet auf die Wirtschaftlichkeit des Spiels:

Bei anderen MMOs kann man [ohne Geld auszugeben] gar nicht spielen oder ist entsprechend eingeschränkt. Daher bin ich dafür, dass zahlende Kunden bevorzugt werden. Das Spiel muss auch wirtschaftlich bleiben und dies war immer eine grundsolide Finanzierungsform. Wer zahlt, sollte auch Vorteile haben, solange es nicht Richtung Pay2Win geht.

Viele Leser haben auch darauf hingewiesen, dass es solche Modelle längst bei Spielen wie Albion Online oder TERA gibt. Wer einen Premium-Account nutzt, genießt dort Vorzüge in der Warteschlange. Und zu dieser kam es bei Albion Online seit dem Wechsel auf Free2Play immer wieder. Sogar Final Fantasy XIV wurde als Beispiel genannt. Denn als die Server zu Endwalker voll waren, mussten vor allem die Free2Play-Spieler warten.

Sollte es eine Priorisierung innerhalb der Käufer geben? Drei unserer Leser haben zudem ein Ranking aufgestellt, wie es sogar innerhalb der Käufer eine Priorisierung geben könnte oder sollte. Unser Leser Todesklinge fordert etwa:

Ganz klar die Käufer der Gründerpakete sollten immer Vorrang haben. Nach der Reihenfolge:

1. Platin

2. Gold (ich)

3. Silber

4. Bronze

5. 100€ aktuelles Paket

Usw.

Je teurer das Basis Paket, umso bevorzugter in der Warteschlange, denn dafür hat man ja bezahlt.

„Wenn die sowas bringen, bin ich definitiv raus“

Was gibt es für Gegenargumente? Einige Leser fordern eine Gleichberechtigung für die Warteschlange, da die Spieler mit Gründerpaketen ihren großen Vorteil schon hatten. Sie konnten schließlich drei Tage vorher anfangen zu zocken. Unser Leser Curry-Meister sagt dazu:

Natürlich nicht. Stand irgendwo, dass man definitiv eher spielen kann? Nein! Man hat früheren Zugang, mehr nicht. Und jetzt nachträglich schon gar nicht, da nun alle Free2Play spielen können. Die Extras wurden doch klar kommuniziert und nirgends stand etwas von 100 % Spielzeit.

ThisIsThaWay empfindet die Idee einer Bevorzugung als ungerecht und stellt sich auch die Umsetzung schwierig vor:

Das System ist ungerecht und unnötig. Wäre es ein leichtes, wäre sowas schon lange implementiert, da die Geldgeilheit hätte das schon lange hervorgebracht. Aber das sind eben zwei Kriterien. Es ist absolut ungerecht und dementsprechend grundsätzlich etwas Schlechtes. Außerdem ist die Implementierung definitiv nicht einfach und die Server müssen sowas auch hergeben können.

Unser Leser Caliino geht sogar soweit und würde mit dem Spiel aufhören, wenn Amazon zahlende Spieler bevorzugen würden:

Nein und nochmals nein. Wenn die sowas bringen, bin ich definitiv raus. Es reicht ja eh schon, dass viele einfach „AFK“ irgendwo rumstehen, nur um die Warteschlange zu umgehen und damit den Platz für andere blockieren. Da „brauchen“ die bezahlenden Kunden nicht noch einen weiteren Vorteil.

Während in den Kommentaren etwa zu 50 % für und zu 50 % gegen eine Bevorzugung argumentiert wurde, teilt sich das Ergebnis der Umfrage in Richtung 2/3 dafür und 1/3 dagegen.

Warteschlangen sind auch eine Woche nach Release ein Problem

Am Freitag, dem 11. Februar, erschien Lost Ark offiziell für alle Spieler. Es kam zuerst zu einer längeren Verzögerung des Starts und im Anschluss schnell zu Warteschlangen. Die halten auch jetzt noch an. Wer zur Primetime spielen möchte, muss sich teils schon am Mittag anstellen.

Daran haben auch die neuen Server erstmal nichts geändert, die am 17. Februar gestartet wurden. Es wird wohl noch eine ganze Zeit dauern, bis die Warteschlangen deutlich kürzer werden. Am kommenden Wochenende dürften sie sogar nochmal in der Länge zulegen.

Wie seht ihr die Bevorzugung nun nach den Argumenten und dem Ergebnis der Umfrage?