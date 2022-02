Der Kanal von Asmongold ist gerade einer der größten auf Twitch und das hat er dem neuen MMORPG Lost Ark zu verdanken. Nun zieht der Streamer ein erstes Fazit und vergleicht das Spiel unter anderem mit Diablo 3 und World of Warcraft.

Wer ist der Streamer?

Asmongold ist bekannt als größter MMORPG-Streamer auf Twitch. Er wurde vor allem mit World of Warcraft groß, schwenkte jedoch vor einiger Zeit auf Final Fantasy XIV und andere MMOs um.

Lost Ark konnte seit Release Twitch erobern. Asmongold konnte seinen Zuschauer-Rekord damit brechen. Er ist damit gerade größer als der Twitch-König xQc (via sullygnome).

In einem neuen Video auf YouTube spricht Asmongold darüber, warum Lost Ark so viele Fans fasziniert und warum jeder es spielen will.

Ganz Europa spielt das neue MMORPG Lost Ark, aber in 2 Nachbarländern Deutschlands ist es verboten

„Der Kampf ist phänomenal“

Was ist das für ein Feature? In seinem Video lobt Asmongold vor allem das Kampfsystem von Lost Ark. Dieses vergleicht er mit dem von Diablo 3. Ihr spielt Lost Ark mit einer isometrischen Perspektive, also „schräg von oben“ und im Action Combat.

Normalerweise tretet ihr gegen größere Gruppen an Gegnern an und macht diese mit euren starken Fähigkeiten platt. Seltener geht’s auch mal gegen stärkere Bosse allein. Gesteuert wird mit der Maus, Fähigkeiten aktiviert ihr wie bei Diablo auf dem PC mit den Tasten rund um WASD.

Euch stehen in der Regel 8 verschiedene Fähigkeiten zur Verfügung, mit denen ihr, je nach Klasse, verschiedene besondere Skills aufladen könnt. Dabei müsst ihr für einen effizienten Kampf die Fähigkeiten aneinander reihen und im richtigen Moment eure „Ultimate“ einsetzen.

Was macht den Kampf so gut? Für den Streamer ist das Kampf-System von Lost Ark „phänomenal“. Er lobt, dass es Spieler anlockt und gleichzeitig halten kann, weil es sich an erwiesenermaßen erfolgreichen Systemen orientiert. Asmongold sagt:

Der Kampf ist der Hauptfaktor, der viele Leute anzieht […] und sie am Spielen hält. Lost Ark fühlt sich für mich an wie Diablo, wenn Diablo ein MMO wäre. […] Die Erfahrung, die man hier hat, ist bis zu einem gewissen Grad formelhaft und deswegen besser ausbalanciert.

Es gebe viele kleine Möglichkeiten, um den Charakter anzupassen und besser zu machen, aber nur einige wenige mit wirklich großer Wirkung – anders als etwa in Path of Exile, wie Asmongold sagt. Dabei komme man schnell voran und müsse nicht stundenlang mit wenigen Fähigkeiten auskommen wie in Diablo.

Laut Asmongold fühle sich das gesamte System schlicht rund an. Es sei innovativ und man könne es „instinktiv“ bedienen. Genau das mache es auch so packend: Man verstehe das System sofort und könne direkt loslegen. Das Video mit seiner ganzen Meinung haben wir hier eingebunden:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt



Lost Ark versucht, wie Diablo und WoW zu sein, aber macht es besser

Im Video geht Asmongold auch auf Spiele wie World of Warcraft oder New World ein. Die Story und Charakter-Anpassungen von Lost Ark seien etwa besser als die von Shadowlands. Besonders WoW hat viele Fans mit der aktuellen Erweiterung enttäuscht.

Lost Ark versuche aber zugleich, die besondere Eigenschaft von Spielen wie WoW zu adaptieren. Asmongold erklärt: WoW könne man auf zig verschiedene Arten spielen:

Jemand kann einloggen und ist ein kahl werdender Typ, der Mounts farmt. Oder sie können Mythic-Raider sein. Oder sie loggen ein und sind PvPler. Oder sie loggen ein und sind Rollenspieler. Und diese 4 Arten, zu spielen, sind einfach so radikal unterschiedlich, dass ihre einzige Gemeinsamkeit das Spiel ist, das sie spielen.

Lost Ark versuche das zu emulieren, etwa mit dem Festungs-System mit Housing. Das Wichtigste für den Erfolg sei jedoch die Spielerschaft. Fans konnten durch den Erfolg von Lost Ark in Korea und Russland schon sehen, dass das Spiel funktioniert.

Alles, was ihr zum Endgame von Lost Ark wissen müsst – im Video

Mehr noch: es wachse laut Asmongold. Laut ihm spielen viele Gamer MMOs, um mit ihren Errungenschaften vor anderen anzugeben und wenn ein Spiel wachse, dann sei das eben leichter. Es sei jetzt schon stärker als etwa New World zur gleichen Zeit und werde noch größer.

Tatsächlich ist schon einiges von den Inhalten bekannt, die in Zukunft noch kommen werden. Etwa stehen neue Klassen an, die in Korea schon spielbar sind und in Europa noch fehlen:

In Lost Ark kommen in den nächsten Monaten noch 7 weitere Klassen zu uns – Das können sie