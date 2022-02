Lost Ark bringt heute 8 neue Server für Europa – Kündigt Entschädigungen an, wenn ihr dort anfangt

Lost Ark hat mit dem heutigen Update den Grundstein für neue EU-Server gelegt. Die neue Region EU-West wird bereits heute Abend starten. Außerdem wurden neue Entschädigungen für alle Spieler angekündigt.

Was sind das für Server? Am 17. Februar um 18:00 Uhr deutscher Zeit werden die Server in der neuen Region Europe West gestartet. Diese Region wurde bereits heute Morgen mit einem Patch eingeführt und sie läuft komplett autark zu Europe Central, den aktuellen europäischen Servern.

Auf den neuen Servern fangt ihr also komplett bei null an, was Charaktere und Account-Level angeht. Allerdings gibt es ein paar Boni, auf die wir im Laufe des Artikels eingehen werden.

Die acht neuen Server tragen die Namen:

Rethramis

Tortoyk

Moonkeep

Stonehearth

Shadespire

Tragon

Petrania

Punika

Derzeit wurde noch kein Server von der deutschen Community „für sich beansprucht“.

Die Entwickler erwarten mit der Änderung nicht, dass die Warteschlangen komplett verschwinden, hoffen aber, dass sie sich zumindest reduzieren.

Alles, was ihr zum Endgame von Lost Ark wissen müsst – im Video

Entschädigungen für den Beitritt zu den neuen Servern

Was bekommen die Spieler auf den neuen Servern? Bei der Ankündigung der neuen Region EU-West gab es einige Kritik, da Spieler, die dort anfangen, einen deutlichen Nachteil haben.

Das haben auch die Entwickler eingesehen und einige Entschädigungen angekündigt:

Wer auf einem neuen Server anfängt, bekommt mit der nächsten Wartung automatisch die Login-Belohnungen der letzten 10 Tage.

Es wird neue, besondere Login-Belohnungen auf den neuen Servern geben.

Die Königlichen Kristalle (Echtgeld-Währung) und die Kristalline Aura werden auf die neue Region Übertragen.

Käufer von Founders Packs, die ihre Gegenstände vor dem 14. Februar eingelöst haben, bekommen am 19. Februar ein zweites, angepasstes Founders Pack. Mehr dazu hier: Lost Ark erfüllt großen Spieler-Wunsch, macht den Server-Wechsel attraktiver.

Bekommen die anderen Spieler auch etwas? Ja, bereits letzte Woche wurden neue Geschenke angekündigt, darunter ein legendäres Reittier. Diese Geschenke bekommen alle Spieler, die sich bis zum 2. März einloggen und einen Charakter erstellen.

Wie seht ihr die Anreize für die neuen Server? Reicht das, damit ihr zu EU-West wechselt, um den Warteschlangen entgehen?