Lost Ark Fehler 10027 – Was ist das und was kann ich dagegen tun?

Die befindet sich in eurem Steam-Ordner und dann unter \Lost Ark\EFGame\Config. Scrollt dort bis ganz nach unten und ändert bei „RegionID“ den Eintrag auf die gewünschte Region, also „EU“, „EA“ (Ostküste) oder „WA“ (Westküste).

Kann ich den Fehler sonst vermeiden? Ja, indem ihr euch frühzeitig einloggt und in die Warteschlange stellt. Wer um 18:00 Uhr zocken möchte, sollte sich, je nach Wochentag und Server, bereits zwischen 16:00 und 17:00 Uhr in die Warteschlange stellen. Ihr habt Ingame zudem 30 Minuten Zeit, ehe ihr vom AFK-Timer gekickt werdet .

Wann tritt der Fehler auf? Fehler 10027 tritt immer dann auf, wenn die Server von Lost Ark viel zu überfüllt sind. Das passiert in der Regel zu den Stoßzeiten in Europa, etwa zwischen 18:00 und 21:00 Uhr. Hier wollen besonders viele Spieler gleichzeitig auf die Server.

Wer zur Primetime Lost Ark startet, wird immer wieder über den Fehler 10027 und die Meldung „Aufgrund extremer Serverlast konnte keine Verbindung hergestellt werden“ stolpern. Doch was bedeutet das genau und was kann man dagegen tun?

