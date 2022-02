Lost Ark AFK-Timer – Wann werde ich gekickt?

Wie lang sind die Warteschlangen? Das kommt ganz grundsätzlich auf den Server an. Wer die deutschen Server Beatrice und Asta aufsucht, wird mehrere tausend Leute vor sich haben. Auf Asta waren sogar schon Samstagvormittag die ersten Warteschlangen vorhanden. Wir haben die Situation in unserem Live-Ticker begleitet .

Kann ich meinen AFK-Timer verändern? Nein. Ingame gibt es zwar eine Option, in der man die AFK-Einstellungen ändern kann, aber dabei geht es um eine Markierung im Spiel selbst. Ihr könnt also entscheiden, ob nach 15, 30 oder 60 Minuten im Spiel angezeigt wird, dass ihr AFK seid.

Wer also sichergehen möchte, dass er nicht aus dem Spiel geworfen wird, muss sich innerhalb von 30 Minuten händisch bewegen. Andernfalls verliert ihr die Verbindung zum Server und müsst euch in der Warteschlange neu anstellen.

Wie lang ist der AFK-Timer? In Lost Ark werdet ihr derzeit nach 30 Minuten aus dem Spiel geworfen. Das haben wir von MeinMMO in zwei Versuchen selbst getestet und das wurde auch von einigen Nutzern im reddit bestätigt.

