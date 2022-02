Lost Ark völlig Free2Play – Wie spielt sich das MMORPG, wenn man nicht zahlt?

Übrigens: Mich hat Lost Ark mittlerweile so sehr fasziniert, dass ich hier bei MeinMMO immer wieder Artikel dazu übernehme. Dabei kann ich sogar spannende Dinge ausprobieren oder mit interessanten Leuten reden wie dem berühmten Anwalt Christian Solmecke. So macht arbeiten Spaß!

Leveln macht mir ohnehin Spaß, eine neue Klasse entdecken ist auch nett und wenn ich dann nicht stundenlang in der Queue hänge, komme ich auch schneller voran. Anders als Kollegen Alexander Leitsch und Mark Sellner, die auf dem „deutschen Server“ in der Warteschlange sitzen , kann ich gemütlich auf EU West daddeln und bereue nichts. Schließlich habe ich (noch) nicht gezahlt.

Das Aneinanderreihen von Fähigkeiten und das Besiegen von ganzen Gegnergruppen („Packs“) statt einzelner Gegner, spricht eindeutig für Diablo und Co. Selbst mit den Unterschieden zu Blizzards ARPG ist das Spielgefühl nahezu identisch: rumlaufen und Gegner vermöbeln in Iso-Perspektive. Sogar MMO-Experten wie Asmongold sagen, dass Lost Ark das Kampf-System von Diablo nimmt und es besser macht .

Denn das Beste an Lost Ark ist das Kampfsystem. Vom Gameplay her ist es ein Action-RPG wie Diablo oder Path of Exile. Und auch, wenn viele von euch es nicht hören wollen: ja, Lost Ark ist ein Diablo-MMO.

Mit meinen 30 Stunden bin ich weit weg vom Endgame, zumal ich auch mehrere Male neu angefangen habe. Ich wollte mir einfach die unterschiedlichen Klassen ansehen. So etwas wie den Artilleristen oder den Pistolenlancer kenne ich aus anderen RPGs einfach nicht – und Barden braucht sowieso jedes Spiel . Also gleich 3 Charaktere, die ich mir einfach ansehen MUSS.

Bei Lost Ark gibt es seit Release in Europa eine große Diskussion über das Bezahl-System. Eigentlich ist das MMORPG vollkommen Free2Play, doch der Shop bietet diverse Boni. Also doch Pay2Win? MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus hat knapp 30 Stunden lang gezockt, ohne einen Cent zu zahlen – Das ist sein Fazit.

