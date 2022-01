Lost Ark bringt neue Klasse und knackt damit gleich seinen Spieler-Rekord

Im Dezember kündigten die Entwickler von Lost Ark die nächste, neue Klasse für das MMORPG an. Nun kam der Painter in Korea ins Spiel und sorgt direkt für neue Spieler-Rekorde. Wir von MeinMMO fassen zusammen.

Was ist in Lost Ark passiert? Am 12. Januar startete in Lost Ark die neue Klasse. Der Painter ist dabei nicht nur eine neue Sub-Klasse für vorhandene Grundklassen, sondern bringt eine völlig neue Basis-Klasse mit.

Die neue Basis-Klasse heißt Spezialist und wird in Zukunft weiter mit Klassen gefüttert werden. Bisher kann der Spezialist aber nur zum Painter werden. Eine Art Wettermagier wurde allerdings bereits in einem Teaser angedeutet.

Wie kommt die neue Klasse an? Ausgesprochen gut. Als Grundklasse bringt er sogar direkt ein neues Volk mit, welches auf einem neuen Kontinent haust. Die Spieler in Korea haben also gleich mehrere Inhalte bekommen.

Der Hype über die neue Grundklasse und die Vielseitigkeit des Painters lässt sogar die Spieler-Zahlen in die Höhe schießen. Smilegate gab bekannt, dass letzte Woche über 260.000 Spieler gleichzeitig online waren – und das nur in Südkorea.

Damit knackt Lost Ark seinen eigenen Rekord von 240.000 gleichzeitigen Spielern, den sie ebenfalls mit einer neuen Klasse und dem Astalgia-Update aufstellen konnten.

Hier könnt ihr euch die Skills der neuen Klasse ansehen:

Wie entwickelt sich das Spiel? Lost Ark kann seit seinem Release in Korea im Jahre 2018 stetig neue Rekorde aufstellen und entwickelt sich daher prächtig. Aktuell ist das MMORPG das erfolgreichste Spiel seiner Art in Korea, einem Land, wo MMORPGs generell sehr beliebt sind.

Es kann dabei den Platz 2 der beliebtesten Online-Spiele überhaupt für sich beanspruchen. Einzig League of Legends steht in Korea noch über Lost Ark.

Vergleicht man die Zahlen von der Woche vor dem Painter-Release mit der Woche danach, hat sich die Zahl der neuen Spieler um 144 % gesteigert und auch die Zahl der wiederkehrenden Fans ist um 227 % angestiegen.

Painter vereint Support und Schaden

Was kann die neue Klasse? Der Painter arbeitet mit zwei verschiedenen Arten zu zeichnen. Immer, wenn er diese Arten abwechselt, ändern sich auf die Sills der neuen Klasse.

Somit kann der Painter fließend zwischen Schaden und Support wechseln, denn mit der schwarzen Tinte kann er ordentlich Schaden austeilen, während die weiße Tinte seine Verbündeten und auch ihn selbst bufft.

Wieso ist das so beliebt? In Lost Ark gibt es bisher erst zwei Klassen, die tatsächlich als Support behandelt werden. Das sind die Bardin und der Paladin. In einem Pool von 21 Klassen kamen die Supporter bisher also relativ schlecht weg.

Das ist einer der Gründe dafür, wieso der Painter momentan so beliebt ist. Viele Fans freuen sich aber auch darauf, eine neue Grundklasse ausprobieren zu können. Der Spezialist und der damit einhergehende, relativ kindliche Charakter, ist etwas, was in Korea viele Fans begeistern kann.

Wann kommt der Painter zu uns? Das ist derzeit noch ungewiss und wirklich schwer vorherzusagen. Während die EU-Version mit 15 Klassen an den Start geht, ist der Painter in Korea die 22. Klasse.

Dabei kann man sich auch nicht an zeitlichen Reihenfolgen orientieren, da wir zum EU-Release unter anderem die Sorceress erhalten, welche in Korea erst im August überhaupt in das Spiel kam. Die Arcana beispielsweise bekommt die EU-Version aber vorerst nicht, obwohl sie in Korea bereits seit dem Anfang dabei ist.

Da Amazon bei uns im Westen aber den Genderlock ein wenig lockern will, ist es wahrscheinlich, dass wir vorerst die weibliche Form des Berserkers bekommen, die ebenfalls auf der LOA ON, einer Messe speziell zu Lost Ark, angekündigt wurde. Ob und wann der Painter folgt, ist also ungewiss.

Was haltet ihr von der neuen Klasse? Könnt ihr den Ansturm auf die koreanischen Server verstehen und wärt auch gerne dort, um sofort den Painter auszuprobieren? Oder reizt euch die neue Spezialisten-Grundklasse eher weniger und ihr seid zufrieden mit den 15 Klassen, die wir bekommen?

Wenn ihr noch gar nicht so viel mit Lost Ark anfangen könnt, haben wir 7 Dinge, die ihr über das Spiel wissen müsst, wenn ihr von Diablo kommt.