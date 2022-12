Lost Ark: Neue Inhalte und The Witcher – So geht’s 2023 mit dem MMORPG weiter

Ebenfalls neu: Der neue Raid “Höhle der Dämmerung” . Der Raid ist eine instanzierte PvE-Herausforderung, die für Gruppen von bis zu 20 Spielern gedacht ist. In der Höhle der Dämmerung müsst ihr euch gegen mächtige Bossgegner behaupten und taktische Entscheidungen treffen, um erfolgreich zu sein. Der Raid wird in verschiedenen Schwierigkeitsgraden verfügbar sein, um Spielern mit unterschiedlichem Skill-Level gerecht zu werden. Die Belohnungen für den Raid “Höhle der Dämmerung” umfassen seltene Gegenstände, Ausrüstung und andere wertvolle Beute.

Das Schlachtfeld von Tulubik bietet auch eine Rangliste, in der ihr eure Fähigkeiten im Vergleich zu anderen Spielern beweisen könnt. Ihr könnt eure Platzierung verbessern, indem ihr in Kämpfen erfolgreich seid und Erfolge erreicht. Die Rangliste wird regelmäßig zurückgesetzt, damit alle Spieler eine faire Chance haben, ihre Fähigkeiten zu zeigen.

Im März wird das Schlachtfeld von Tulubik in Lost Ark erscheinen. Tulubik ist eine Wüstenregion, die von der alten Zivilisation von Rowen zurückgelassen wurde. Auf dem Schlachtfeld von Tulubik könnt ihr euch in PvP-Kämpfen mit anderen Spielern messen und die Kontrolle über strategisch wichtige Bereiche erlangen.

Nun zum neuen Kontinent: Rowen ist reich an den wertvollen Sylmael-Juwelen und wurde lange Zeit von einer blühenden Zivilisation bewohnt, bevor es in Vergessenheit geriet. Jetzt kämpfen die Fraktionen Preigelli und Liebertane um die Vorherrschaft in Rowen und um die Kontrolle über die Sylmael-Juwelen. Spieler können sich nach der Welt-Quest (Gegenstandsstufe 1445 ist erforderlich) für eine Seite entscheiden und im PvP-Modus gegen die gegnerische Fraktion antreten. Es gibt auch neue Quests und Dungeons auf Rowen, die spezielle Belohnungen bieten

Im Januar findet in Lost Ark ein Witcher-Event statt, bei dem ihr bekannte Charaktere aus The Witcher treffen und neue Event-Quests absolvieren könnt. Es werden auch neue Witcher-bezogene kosmetische Gegenstände im Shop verfügbar sein, darunter Narben zur Charakteranpassung, Karten, Festungsgebäude, Emojis und mehr. Das Event wird von einer Reihe von Komfortanpassungen begleitet, die Verbesserungen bei Gildensystemen, Gilden-PvP, Unas Aufgaben und mehr enthalten.

Die Entwickler des MMORPGs Lost Ark haben in einer Roadmap für 2023 einen Ausblick auf einige der Highlights gegeben, die Spieler in den kommenden Monaten erwarten können. Dazu gehören ein Witcher-Event, ein neuer Kontinent und auch neue Aktivitäten sowie die nächste Klasse.

Insert

You are going to send email to